Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Joshua poslal Paula dvakrát k zemi v pátém kole a v dalším už duel ukončil. „Zabralo mi to déle, než jsem čekal, ale pravá ruka nakonec zasáhla cíl,“ citovala agentura Reuters britského boxera, kterému měl zápas vynést 50 milionů dolarů.
„Jake Paul si ale zaslouží uznání za to, že se nevzdal a pokaždé se zvedl na nohy. Dnes ale nastoupil proti skutečnému boxerovi,“ přidal Joshua, který má na kontě mimo jiné i olympijské zlato z roku 2012.
Hned po vítězství nad Paulem navíc vyzval k souboji svého dlouholetého rivala Tysona Furyho. „Jestli jsi opravdu tak drsnej, tak už o mě přestaň mluvit. Místo toho nech v ringu promluvit tvoje pěsti,“ prohlásil.
Paul, který boxovat začal před pěti lety a loni porazil tehdy osmapadesátiletou boxerskou legendu Mika Tysona, navzdory porážce věří, že v budoucnu se dočká vysněného titulu mistra světa.
„Mám zlomenou čelist, ale byla to paráda,“ řekl Paul, zatímco plival krev. „Byla to pořádná nakládačka od jednoho z nejlepších. Ale já se vrátím a dříve nebo později mistrovský pás získám,“ uvedl.