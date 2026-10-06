Bod z Evropské ligy byl blízko. Karvinští házenkáři nicméně ve Španělsku prohráli

Karviná ve Španělsku v prvním poločase vedla až o tři branky, ale nakonec ho ze stavu 12:9 prohrála 14:17.
V druhé části si domácí udržovali náskok, který se Baníku díky brance Vojtěcha Prašivky podařilo půl minuty před koncem zredukovat až na jeden gól, na vyrovnání však hosté nedosáhli. K bodu jim nepomohlo ani osm tref nejlepšího střelce zápasu Jonáše Patzela.
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O první body a naději na jedno ze dvou postupových míst ze skupiny bude Karviná usilovat příští týden doma proti Benfice Lisabon, jež také oba úvodní duely prohrála.
Evropská liga házenkářů - 2. kolo skupiny F
Torrelavega - Karviná 33:32 (17:14)
Holstebro - Benfica Lisabon 32:31 (15:15)