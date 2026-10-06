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Bod z Evropské ligy byl blízko. Karvinští házenkáři nicméně ve Španělsku prohráli

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  22:52

Karvinské křídlo Pavel Bajer střílí mezi ruce bělehradského brankáře Andreje Trnavace. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Házenkáři Karviné sahali v závěru druhého utkání ve skupině F Evropské ligy po prvním bodu, v Torrelaveze nakonec prohráli 32:33. Čeští vicemistři utrpěli s pátým týmem minulé sezony španělské ligy druhou porážku v soutěži, před týdnem je zdolalo favorizované Holstebro.

Karviná ve Španělsku v prvním poločase vedla až o tři branky, ale nakonec ho ze stavu 12:9 prohrála 14:17.

V druhé části si domácí udržovali náskok, který se Baníku díky brance Vojtěcha Prašivky podařilo půl minuty před koncem zredukovat až na jeden gól, na vyrovnání však hosté nedosáhli. K bodu jim nepomohlo ani osm tref nejlepšího střelce zápasu Jonáše Patzela.

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O první body a naději na jedno ze dvou postupových míst ze skupiny bude Karviná usilovat příští týden doma proti Benfice Lisabon, jež také oba úvodní duely prohrála.

Evropská liga házenkářů - 2. kolo skupiny F

Torrelavega - Karviná 33:32 (17:14)
Nejvíce branek: Muňóz 7/5, Moyano a Prokop po 6 - J. Patzel 8, Prašivka 5, Harabiš 4/3.

Holstebro - Benfica Lisabon 32:31 (15:15)

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