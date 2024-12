Dvojbobům v Altenbergu vládl Friedrich, Češi se umístili v závěru druhé desítky

Čtyřnásobný olympijský vítěz Friedrich s novým brzdařem Simonem Wulffem zvítězil s velkým náskokem 41 setin sekundy před svým dlouholetým německým rivalem Johannesem Lochnerem. Na stupních vítězů oba třicátníky doprovodil jejich mladý krajan Adam Ammour.

Friedrich zahájil 80. pohárovým triumfem sezonu, které předcházelo napětí mezi nejlepšími německými piloty. Poté, co se v létě Friedrich údajně snažil přetáhnout Lochnerovi jeho špičkového brzdaře Georga Fleischhauera, oznámil tento týden naopak dlouholetý Friedrichův brzdař Thorsten Margis, že odchází do Lochnerova týmu. Kvůli tréninkovému manku nicméně do sezony zasáhne až později.