Pilot Dvořák byl v závodě Světového poháru čtyřbobů v Altenbergu sedmý

Zvítězil Brad Hall z Velké Británie, jenž si pro druhé vítězství v sezoně i kariéře dojel s náskokem devíti setin před Christophem Haferem. Třetí příčku obsadil se ztrátou 26 setin další německý pilot Johannes Lochner.

Až čtvrtý skončil obhájce celkového prvenství Francesco Friedrich a poprvé od února 2020, kdy byl pátý ve Svatém Mořici, se ve čtyřbobech nevešel na stupně vítězů. Během úspěšné série lídr průběžného pořadí seriálu čtrnáctkrát zvítězil a jen dvakrát byl druhý, v posledních týdnech ale laboruje se svalovým zraněním.

Dvořák s posádkou Ondřej Hrazdil, Michal Dobeš a Dominik Záleský byl o 1,92 sekundy pomalejší než Hall. Českého pilota, který vynechal úvodní tři závody seriálu v zámoří a zapojil se do něj osmým místem minulý týden ve Winterbergu, dělilo od třetího Lochnera 1,66 sekundy.

Dvořák měl do závodu k dispozici posádku, která jezdí s Adamem Dobešem. „Byla to dohoda na tenhle víkend. Já mu půjčil lepší dvojbob i brzdaře na závod dvojbobů a on mi na oplátku půjčil lepší brzdaře na čtyřbob,“ řekl v nahrávce pro média.

Sedmá příčka byla pro Dvořáka nejlepším umístěním od ledna 2020, kdy na stejném místě skončil v Innsbrucku. V Rakousku také zaznamenal dosavadní maximum ve Světovém poháru v kariéře, kterým je páté místo z ledna 2019.

„Myslím, že na to, že jsme jeli s posádkou od Adama Dobeše, to dopadlo dobře. A na to, že jsme v tomhle složení jeli poprvé, tak jsme předvedli i dobré starty. To je skvělé,“ přidal třicetiletý český reprezentant.