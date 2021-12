Český čtyřbob skončil v závodě Světového poháru v Altenbergu dvanáctý

Dvořák byl s posádkou Jakub Šindelář, Jáchym Procházka, Jakub Nosek po prvním kole osmý, ale nakonec se ani na třetí pokus v olympijské sezoně do nejlepší desítky v konečném pořadí nedostal.

„První jízda byla super, sice jsme měli pomalejší start, ale co se týče řízení, tak to byla skoro perfektní jízda. Myslím, že dole jsme měli druhou maximální rychlost a trošku mě to uklidnilo, že jsme schopný trochu pozlobit Němce a ostatní,“ řekl Dvořák v nahrávce pro média.

Ve druhé jízdě nevyšel českým reprezentantům start a v konečné klasifikaci si o čtyři místa pohoršili. Na Friedricha ztratili 1,39 sekundy a navázali na třinácté a dvanácté místo z předchozích dvou závodů.

„Trochu jsme zariskovali a start jsme natáhli, ale rozhodilo nás to a šli jsme do mantinelu. To byl největší rozdíl, plus chyba v jedenáctce a dvanáctce, to nás stálo hodně času. Ale jinak to letělo dobře,“ uvedl Dvořák.

Dnešní výkon je pro českého pilota příslibem do dalšího průběhu sezony. „Bylo to povzbuzující. Když se při startech dostaneme do desátého místa a sejde se to, že budu jezdit dobře, tak se do desítky postupně probojujeme,“ prohlásil Dvořák.

Friedrich zvítězil s náskokem sedmi desetin před Benjaminem Maierem z Rakouska. Třetí příčku se ztrátou osmi desetin obsadil ruský bob s pilotem Rostislavem Gajtjukevičem.

Friedrich ve Světovém poháru ve dvojbobech i čtyřbobech vyhrál už 17. závod za sebou. Naposledy našel mistr světa, olympijský vítěz a úřadující šampion seriálu přemožitele před rokem v Innsbrucku.