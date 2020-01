Dvořákův čtyřbob se šestým místem postaral o české maximum na ME

Závody SP a ME v jízdě na bobech ve Winterbergu (Německo) Muži:

Čtyřboby: 1. Německo (Lochner, F. Bauer, Weber, Rasp) 1:50,54 (55,53+55,01), 2. Německo (Friedrich, C. Bauer, Schüller, Margis) -0,02 (55,38+55,18), 3. Německo (Walther, Krenz, Korona, Franke) -0,22 (55,58+55,18), ...7. (v ME 6.) ČR (Dvořák, Suchý, Šindelář, Nosek) -0,72 (55,83+55,43).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 8 závodů): 1. Friedrich 827, 2. Lochner 819, 3. Kripps (Kan.) 810, ...7. Dvořák 608. Ženy: 1. Schneiderová, Lipperheideová 1:55,46 (57,45+58,01), 2. Jamankaová, Drazeková -0,04 (57,53+57,97), 3. Nolteová, Leviová (všechny Něm.) -0,13 (57,50+58,09).