Bobisté chtějí prohnat svět. S novými noži a pár kilogramy navíc

Jsou čtyři a dohromady váží přes 400 kilogramů.



Jmenovitě Dominik Dvořák - 104 kilogramů, Dominik Suchý - 105,5, Jan Šindelář - 99 a Jakub Nosek 101,5.

Český čtyřbob s velkými plány.

„S bobem se musíme vejít do limitu 630 kilogramů a naposledy jsme měli 629,5 kilo, což bylo úplně ideální,“ vysvětluje pilot Dominik Dvořák.

Právě přibírání posádky je hlavní novinkou čtyřbobu před startem sezony.

„Poprvé jsme jako celý tým přibrali. Jsme silnější, rychlejší. Ve všech testech se ukázalo, že jsme na tom líp,“ těší Dvořáka. „Vždycky jsme byli takoví papíři, lehcí, museli jsme bob dovažovat. Teď jsme všichni taková hovada,“ směje se pilot.

Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář a Jakub Nosek na březnovém MS ve Whistleru.

Zatímco v minulých letech museli do bobu přidávat až 10kilové železné nebo ocelové závaží, teď už nemusí. Což je velká výhoda hlavně při startu, kdy potřebují mít bob co nejlehčí.

„Tím rychlejší totiž pak ten start je. Vždycky je nejlepší být k tomu limitu co nejblíž,“ přibližuje Šindelář.

Další předsezónní novinkou jsou rychlejší nože, které Češi získali.

Budou je moct použít jak na čtyřbobu, tak na dvojbobu. I ten budou mít v této sezoně zbrusu nový - měl by být stejně rychlý jako čtyřbob.

To všechno ukazuje, že je tahle „Fantastická čtyřka“ v jiné situaci než v předchozích letech.

Po poslední zatím životní sezoně, ve které se pravidelně dostávali mezi nejlepších deset posádek ve Světovém poháru, a ve které dvojbob obsadil konečné čtvrté místo a čtyřbob sedmé, se toho dost změnilo.

„Když jsem přišel k bobům, bylo to takové klouzání pro srandu, kdy jsme vymetali 25. místa a občas jsme se dostali do druhého kola,“ vzpomínal Šindelář.

Český čtyřbob na olympijských hrách v roce 2018.

Změnila to až olympijská sezona, při které se naplno začalo ukazovat, že tohle kvarteto má velký talent.

„Měli jsme dobré starty, ale ne tak dobře zvládnutou techniku. Dominik možná ještě nebyl tak vyježděný, ale to se po olympiádě změnilo,“ soudí Šindelář.

Získali materiální podporu i zázemí od Olympu, na přípravu mají více peněz.

Přesto, ani nyní to není tak, že by se český čtyřbob mohl finančně rovnat s nejlepšími posádkami světa.

Zdaleka ne.

Cíle před sezonou se ale mění. Zatímco v minulosti by tahle sympatická čtveřice byla ráda za umístění v nejlepší dvacítce, teď už pochopitelně míří výš. Do nejlepší desítky, do nejlepší šestky. To platí i pro světový šampionát, který se koná na konci února nejblíž, jak to jde.

V německém Altenbergu, jen pár kilometrů od českých hranic a třeba hodinu a půl jízdy autem od Prahy.

„Už minulý rok tam na Světový pohár přijelo spousta českých fanoušků. Budeme rádi, když jich přijede ještě víc, ať máme co největší podporu,“ přeje si Suchý.

Právě tam by české kvarteto chtělo potvrdit svůj vzestup mezi užší špičku „Normálně jsem docela pesimisticky nastavený, tentokrát je to ale opačně. Ve všech testech, při všech cvicích v posilovně si kluci dali osobáky. Tak uvidíme, jaké to bude na ledě,“ usmívá se kouč Dawid Kupczyk.