Baseballisté jabloneckého Blesku vyrážejí do první extraligové sezony

V posledních letech jablonecký klub se sídlem ve Mšeně na stadionu AshField pravidelně bojoval ve špičce 1. ligy, triumf ve druhé nejvyšší soutěži získal v roce 2010 a v sezonách 2019 a 2020 se probojoval do finále, ze kterých si v obou případech odnesl stříbro. Vloni bylo ale pro Blesk důležitější, že se z náročné osmičlenné nadstavby premiérově probojoval mezi elitu do extraligy.

„Je to pro klub velká událost. Už v předchozích sezonách jsme někdy byli od extraligy opravdu jen malý kousek a až teď to vyšlo, paradoxně ve složité covidové sezoně, před kterou jsme třeba ztratili tři klíčové hráče. Ale zvládli jsme to a máme velkou radost,“ říkal vloni v září po rozhodující výhře 13:3 nad Technikou Brno zkušený hrající kouč Blesku Michal Kubina.

Extraliga je i kvůli covidové situaci finančně mnohem náročnější než první liga. „Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme i přesto, že nárůst rozpočtu bude zhruba na dvě stě procent. Bude to hodně náročné po všech stránkách, ale zahrát si konečně poprvé v historii extraligu za to stojí,“ hlásí Kubina.

Jasným cílem je záchrana

Letošní baseballová extraliga může odstartovat na základě udělené výjimky od ministerstva zdravotnictví. Desetičlenná soutěž se bude za přísných bezpečnostních a logisticky náročných podmínek hrát na tři vzájemná utkání, a to vždy s jedním soupeřem během jednoho týdne.

Po základní části postoupí nejlepších šest celků do nadstavby o titul, zbylé čtyři týmy by měly bojovat s prvními čtyřmi celky první ligy už pouze o dvě místa v dalším ročníku extraligy. To je změna oproti minulým letům, protože nejvyšší soutěž by se měla v sezoně 2022 zúžit na osm účastníků. Podmínkou ovšem je, že se obě soutěže plnohodnotně dohrají. Pokud ne, tak se tato změna o rok odloží.

„Naše ambice nemůžou být samozřejmě jiné, než že se v naší první sezoně pokusíme extraligu udržet. Vzhledem ke snížení počtu týmů pro příští sezonu to ale bude mnohem těžší, protože pod sebe budeme muset dostat víc soupeřů,“ podotkl Michal Kubina. „Klíčové bude vydržet psychicky a také se umět rychle poučit z chyb. Blesk byl vždy známý pálkařskou silou a dravostí, což se pokusíme přenést i do extraligy. Rozhodně chceme ukázat, že jablonecký baseball mezi elitu patří.“

Dvě posily z ciziny

Dalším z důležitých aspektů pro sehrání důstojné role v extralize je angažování kvalitních mimoevropských cizinců a jabloneckému Blesku se podařilo ulovit dva nadhazovače. Posilami na důležitém postu se stali filipínský reprezentant Juan Paulo Macasaet a Američan James Smiley.

Momentka ze zápasu Blesk Jablonec - Technika Brno

„Sehnali jsme je přes spolupráci s různými českými kouči a internetové nabídky zahraničních hráčů, kteří mají zájem o angažmá v Evropě a nejlépe nám z toho vyšli tihle dva. Původně jsme chtěli tři, ale vzhledem k tomu, že před časem ještě nebylo jasné, jakým systémem se bude extraliga hrát, tak jsme zvolili jen dva, abychom naše hráče neposadili jen na lavičku,“ vysvětlil Michal Kubina, jenž se tak z pozice nadhazovače přesunuje na post prvního metaře.

Domácí premiéra se odkládá

Na startu historické sezony nepřeje baseballistům Blesku los ani počasí. V úvodním trojzápase je totiž čeká nejsilnější možný soupeř Draci Brno. „No, hned na úvod takový soupeř..., to je jako ‚zpátky na stromy‘, ať zjistíme, kam patříme,“ říká s nadsázkou Kubina. „Navíc ten třetí zápas jsme měli podle rozpisu odehrát u nás doma ve Mšeně, ale špatné počasí to neumožní, tak jsme se dohodli, že všechno sehrajeme v Brně a naše domácí extraligová premiéra se tak odkládá,“ litoval Michal Kubina.

Kromě Blesku a Draků startují letos v baseballové extralize Arrows Ostrava, Eagles Praha, Sokol Hluboká, Cardion Hroši Brno, Kotlářka Praha, Třebíč Nuclears, Olympia Blansko a Tempo Praha.