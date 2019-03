Blansko sází na baseballisty z Japonska: Jsou pokorní, ale nemluví

„Jejich pokora je obrovská, jsou velice uctiví. Neexistuje, že by se vzpříčili trenérovi a týmu, což u Američanů docela hrozí,“ sděluje blanenský trenér Ivo Kučera.

Ale má to i háček. „Velký problém je komunikace. Loni jsme tu měli studenta vysoké školy, který uměl aspoň základy angličtiny. Ale profesionální hráči, kteří se soustředí jen na baseball, nemluví anglicky vůbec a často ani neumí číst naše písmo. Na druhou stranu se snaží a postupně jsou schopni aspoň základní komunikace,“ přibližuje Kučera.

Největším ternem zatím pro Blansko byl Nacuhiko Ue, který byl loni nejlepším catcherem extraligy. Právě na jeho doporučení letos dorazil univerzální polař Juta Oširo.

„Prý je ještě výrazně lepší než Nacu, což si dost dobře nedokážu představit, protože ten byl pro nás darem z nebes,“ oznamuje Kučera. „Ale co jsem viděl videa, tak by Juta opravdu měl být lepším pálkařem. A jak znám defenzivní činnost Japonců, tak by to měl být nejlepší hráč, co u nás z ciziny byl.“

Šestadvacetiletý Oširo za sebou má tři sezony ve druhé nejvyšší japonské soutěži, která je plně profesionální, což je záruka kvality. Ale třeba v případě loňského nadhazovače Akimasy Jasudy se Olympia spálila.

„Měl být také z téhle úrovně, ale pak jsme zjistili, že tam absolvoval jen tréninkový kemp. Nadhazovač (z Asie) se nám zatím ani jeden rok nepovedl. Buď jsme neměli šťastnou ruku, nebo ti kvalitní stojí větší peníze, než jsme schopní nabídnout,“ přemítá Kučera.

Letos se tak Blansko na nadhazovačském kopci spolehne jako jeden z mála extraligistů výhradně na české ruce. Druhou zahraniční posilou je francouzský catcher Theo Lakmeche, který přichází z Austrálie.

„Cizincům zpravidla pokryjeme část letenky a ubytování plus jim dáváme kapesné na jídlo. Theo je fyzioterapeut a zkusíme mu najít přivýdělek, jinak mají celý den na vlastní přípravu a pomáhají nám s mládeží,“ nastiňuje Kučera.