Šest porážek za sebou, v nichž získali jen bod za prohru v Kladně 2:3, je srazilo ke dnu extraligy. Ke všemu v sobotu v 18.00 nastoupí v Ústí nad Labem, s nímž mají na posledních dvou místech soutěže shodně 13 bodů...
Může to být šest kol před koncem základní části extraligy rozhodující utkání v boji o to, kdo se vyhne baráži o udržení?
„Jedno z rozhodujících,“ upozornil beskydský trenér Tomáš Široký, podle něhož ale jen tři z šesti prohraných duelů byly vyloženě špatné.
„Hlavně se musíme co nejrychleji otřepat z těch proher a soustředit se na Ústí,“ prohlásil beskydský smečař Jakub Malík.
Někdejší reprezentační blokař Tomáš Široký, který před sezonou mužstvo převzal po šéfovi klubu Michalu Provazníkovi, přemítá, jak tým nakopnout, jak mladíky nastartovat, aby se více rvali, aby ve hře neměli tolik výkyvů, aby zabrali na podání...
„Chci se omluvit divákům za to, co jsme předvedli. Nedokážu si to vysvětlit,“ povzdechl si Široký po čtvrteční domácí prohře s městským rivalem VK Ostrava 0:3.
Beskydští s Ostravou prohráli podruhé v této sezoně, přičemž v minulých třech ročnících extraligy ji ve všech šesti duelech základní části porazili... Neuspěli až loni ve vyřazovací části, v soubojích o deváté až 12. místo.
Čím to je?
„Když se na ostravské mužstvo podívám, tak by mělo být někde jinde, oproti nám mají šest cizinců,“ komentoval obrat ve výsledcích Tomáš Široký.
„Náš tým je v této sezoně o něco lepší, než v minulých letech a Beskydy, ač bych jim přál lepší výsledky, mají teď trošku sestup formy,“ podotkl ostravský trenér Tomáš Zedník. „To, že se nám od konce minulé sezony daří Beskydy porážet, nepřišlo samosebou.“
Ostravské libero Jakub Motyčka připomněl, že v minulé sezoně, zejména v její druhé polovině, působili nesoudržně. „V koncovkách jsme pokaždé udělali nějaké chyby a toho soupeři včetně Beskyd využívali. Teď makáme o sto procent více a ta práce je vidět. Vyplácí se nám,“ řekl Motyčka.
Na hře Beskyd se projevuje i to, že mají hodně mladé družstvo.
„Jo, to je druhá věc,“ potvrdil Motyčka, který chod beskydského klubu dobře zná, jelikož v němž před příchodem do Ostravy působil. „Hrají vesměs s odchovanci, s mladými kluky, takže bude nějakou dobu trvat, než naberou zkušenosti.“
Jakub Malík se nechce vymlouvat na to, že jsou mladí. „Zkušenosti musíme získávat a doufat, že naše hra bude lepší,“ řekl.
Trenér Široký, byť to nerad slyší, uznává, že týmu chybějí zkušenosti. „Dobře, ale čekal bych větší bojovnost,“ upozornil. „Ta nám teď s Ostravou chyběla od začátku, nešli jsme do toho s tím, že se jdeme rvát, že hosty zatlačíme. Od začátku jsme byli pod tlakem my, čekali jsme, co oni budou hrát, a celý zápas jsme dotahovali.“
Smečař Malík potvrdil, že měli během utkání série, kdy nebyli schopni odztrátovat a neuhráli některé jednoduché balony.
„Jednoznačně rozhodlo nasazení. My jsme byli odhodlaní, měli jsme hodně energie a souhlasím, že rozhodl servis, tím jsme Beskydské tlačily, takže neměli přihráno a snadněji jsme pak bránili,“ komentoval duel Jakub Motyčka.
Beskydští před lednovým koncem přestupního termínu stihli ještě z druholigové portugalské Viany do Castelo přivést jihokorejského univerzála Taehoa Leea. „Už střídal v Příbrami, potřebuje se s týmem sehrát a snad to bude lepší,“ uvedl Tomáš Široký.
Pomůže nový univerzál?
„Minimálně je fajn, že nás je zase šest útočníků, takže můžeme více střídat, když to někomu nepůjde,“ odpověděl Jakub Malík.