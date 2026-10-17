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Volejbalisté Beskyd na úvod ligy zaskočili Liberec, ustáli i dvě nepovedené koncovky

Jiří Seidl
  22:43
Beskydští volejbalisté se radují v utkání s Libercem.

Beskydští volejbalisté se radují v utkání s Libercem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Beskydský univerzál Jakub Sztolarik, který útočí, byl nejvíce bodujícím hráčem...
Liberecký blokař Štěpán Svoboda si po jednom nevydařeném útoku svého mužstva...
Beskydští volejbalisté Jakub Sztolarik a Ondřej Zelenka se snaží vybrat útok...
Volejbalisté Beskyd se radují z výhry nad Libercem, čelem je Jayden Crowther.
11 fotografií
V prvních dvou setech dotáhli až pětibodovou ztrátu a srovnali na 24:24 a na 23:23. Jenže ani jednu koncovku nezvládli. Přesto volejbalisté Black Volley Beskydy další tři sety vyhráli a v prvním kole extraligy zaskočili favorizovanou Duklu Liberec. Zvítězili 3:2.

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli, ale ty první dva sety... V nich jsme byli nedůrazní, zakřiknutí, možná nerozehraní,“ řekl beskydský trenér Tomáš Široký.

„Jsem nadšený,“ usmíval se beskydský blokař Michal Přibyl, který je nově i kapitánem mužstva a který si připsal osm bodových bloků. „V prvních dvou setech jsme se vždycky vrátili do hry, ale nedokázali jsme se dostat nad Liberec. Další tři jsme už zahráli super. Je to takový náš comeback a hned v prvním kole.“

Liberecký blokař Štěpán Svoboda přemítal, že jim možná ublížila desetiminutová pauza po dvou setech. „Ale ten hlavní faktor to nebyl. Hodně jsme kazili v útoku, na přijmu,“ řekl Svoboda, který bodoval blokem třikrát.

Liberecký blokař Štěpán Svoboda útočí přes beskydský blok.

Přitom měli mít Liberečtí po zvládnutých koncovkách navrch. „Určitě by se mančaftu jako je Dukla nemělo stávat, že prohraje, když vede dva nula na sety,“ podotkl Svoboda.

Libereckým nevycházelo ani podání. „Od toho třetího setu nám nešlo vůbec nic, tím bych to shrnul,“ uvedl Svoboda.

Podle libereckého trenéra Aleše Dittricha vše začalo už v koncovkách první a druhé sady. „V nich jsme pokaždé vedli o pět šest bodů, ale soupeře jsme postupně dostávali do hry, až jsme ho nechali rozehrát úplně a už jsme ho nebyli schopní zastavit,“ pravil Dittrich.

Beskydští volejbalisté Jakub Sztolarik a Ondřej Zelenka se snaží vybrat útok soupeře.

Čím to bylo?

„Je to naše nevyhranost, nesehranost v některých momentech,“ odpověděl kouč. Odmítl však, že by šlo o podcenění protivníka, který se v minulé sezoně zachraňoval až v baráži. „Ale byla tam určitá nervozita, je to první zápas, domácí neměli co ztratit a využili toho.“

Široký upozornil, že koncovky první a druhé sady hostům dohráli sami. „Nebyli jsme důrazní, dávali jsme si přednost, nebránili jsme to, co jsme si řekli. Připomínalo mi to minulou sezonu,“ konstatoval. „O pauze jsme si ale něco řekli a pomohlo to. Předváděli jsme volejbal, jaký bych chtěl hrát.“ A s úsměvem dodal: „Ukázalo se, že je správná cesta poslouchat trenéra...“

Proč ale neuspěli v první, ani ve druhé koncovce?

„Když jsme stahovali, vypadalo to dobře, ale ty koncovky jsme nezvládli v hlavách. Jako by nám to vyrovnání stačilo,“ uvedl Přibyl, který uznal, že doplatili na vlastní chyby.

Zmar v podání libereckých volejbalistů Ladislava Tomana, Mihkela Varblaneho a Lukáše Ticháčka (zleva).

Beskydské dostala nahoru bojovnost a nadšení. „Bez toho nemůžeme hrát,“ prohlásil Široký. K tomu ale výborně podávali i bránili a uhrávali důležité balony.

Nejvíce bodujícím hráčem utkání byl beskydský univerzál Jakub Sztolarik s 26 body. Leč tým nakopl smečař Jakub Malík, jehož trenér Široký poslal do hry v závěru druhé sady na podání místo Američana Andrewa Kima.

„Musel jsem udělat nějakou změnu,“ uvedl Široký. „Když jsem se podíval na statistiku, tak bych Kima ani nestřídal, protože na tom nebyl špatně. Ale Kuba nám měl více pomoci na přijmu, což se povedlo. A dal tomu nový impuls. Neříkám, že utkání otočil, ale hodně tomu pomohl.“

ČEZ extraliga volejbalistů

1. kolo

Zlín - Ostrava 3:2 (15, 20, -18, -17, 9)
Nejvíce bodů: Fišer 20, Gilbert, McCraney a Mangini po 13 - Štefko 23, Srovnal 15, Mazoch 14.

Beskydy - Liberec 3:2 (-24, -23, 19, 19, 11)
Nejvíce bodů: Sztolarik 26, Zelenka 16, Přibyl 14 - González 23, Toman 18, Š. Svoboda 12.

České Budějovice - Brno 3:0 (22, 27, 22)
Nejvíce bodů: Taylor 14, Sedláček a Ihnát po 8 - Nadaždin 13, Římal 12, Janků 11

Kladno - Odolena Voda 3:0 (17, 21, 18)
Nejvíce bodů: Petrov 19, Gimeno 13, J. Svoboda 12 - Krca 11, Hladík 10, J. Demar 7

Příbram - Ústí nad Labem 1:3 (-16, -23, 21, -23)
Nejvíce bodů: Van Geel 19, Smith 15, Tóth 10 - Lank 17, Marjov 16, Suda 15

Benátky nad Jizerou - Lvi Praha 1:3 (-19, 22, -16, -19)
Nejvíce bodů: Šulc 16, Donovan 15, Pitner 14 - Benda a Williams po 14, Trojanowicz 12

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