Žádná úcta k legendě z největších. Ani osm Super Bowlů nestačí do síně slávy?

Šok. To nikdo nečekal. Pro přijetí do síně slávy potřeboval Belichick 40 z 50 hlasů. Dostat se do ní hned při první příležitosti (tzv. first-ballot) je v Americe prestižní záležitost a ocenění pro velmi úzkou skupinu hráčů a trenérů. Belichick ještě v době, kdy trénoval New England Patriots, byl označován za jasného kandidáta.
Stačí se podívat na jeho úspěchy. V éře platových stropů a dalších nástrojů pro udržení vyrovnanosti ligy se Belichickovi podařilo hned šestkrát vyhrát titul, což je nejvíce v Super Bowl éře. K tomu má 31 výher v play off, což je také nejvíce ze všech trenérů v historii. Celkem si připsal – včetně play off – 333 vítězství. Před ním už je pouze Don Schula.
Co hovoří proti?
Nejčastěji se skloňovaly aféry. Kontroverze pod označením Spygate a Deflategate mohly ovlivnit část hlasujících.
Ve Spygate byli Patriots potrestáni za to, že natáčeli signály trenérů ze střídačky soupeře. Tato dříve běžná praxe byla v roce 2006 oficiálně zakázána, ale Patriots v této praktice pokračovali i zkraje další sezony. Belichick dostal od ligy pokutu 500 tisíc dolarů a Patriots ztratili svůj výběr v prvním kole draftu.
Deflategate byla kontroverze kolem údajného úmyslného podhušťování míčů během konferenčního finále v roce 2015. Liga najala nezávislého vyšetřovatele, který došel k závěru, že je „pravděpodobnější než ne“, že míče byly úmyslně podhuštěny členy personálu Patriots.
Hvězdný quarterback Tom Brady byl po velkém právním boji suspendován na čtyři zápasy, Patriots dostali další velkou pokutu a ztratili znovu výběr v prvním kole draftu. Belichick v této aféře osobně pokutován nebyl.
Pošramocená pověst síně slávy
K neuvedení Belichicka do síně slávy se vyjádřili prakticky všichni. „Nerozumím tomu. Pokud on není first-ballot člen síně slávy, tak žádný trenér by už nikdy neměl být,“ nechal se slyšet Brady v rozhovoru pro Seattle Sports. Právě on byl už všech šesti titulů Belichicka jako lídr Patriots.
„Šílené. Vůbec nerozumím tomu, jak je to možné,“ uvedl na sociální síť Patrick Mahomes, quarterback Kansas City Chiefs.
K němu se přidala i jedna z největších osobností NFL a člen síně slávy Deion Sanders: „To, jakým způsobem je trenér Belichick znevažován, je naprosto ignorantské! Je to pravděpodobně nejlepší trenér, který kdy v NFL působil. Jak rychle jsme zapomněli na to, jak obrovský dopad měl trenér Belichick na nás na všechny!“
Belichick skončil u Patriots po 24 sezonách na začátku roku 2024. Po roční pauze od trénování se 73letý trenér přesunul k univerzitnímu fotbalu, když přijal nabídku North Caroliny. V první sezoně jeho tým skončil s bilancí čtyř výher a osmi proher.