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Bez ztráty setu. Volejbalistky v Lize národů zdolaly Belgii, mají druhou výhru

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  10:55aktualizováno  11:15
České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily po setech 25:20, 25:22 a 25:15 Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose odehrály třetí zápas během tří dnů a připsaly si druhé vítězství.
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České volejbalistky a jejich radost v utkání Ligy národů proti Belgii. | foto: VolleyballWorld

Češky v souboji se sousedem ze světového žebříčku navázaly na středeční výhru 3:0 nad domácí Čínou, ve čtvrtek podlehly stejným výsledkem favorizovanému Polsku. Úvodní turnaj Ligy národů zakončí v neděli duelem proti Thajsku, které své první dva zápasy prohrálo.

Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s 15 body smečařka Helena Grozer, po 14 bodech zapsaly kapitánka Michaela Mlejnková a univerzálka Monika Brancuská. Celkem 12 bodů zaznamenaly Češky úspěšnými bloky, v útoku měly nadstandardní úspěšnost 48 procent. Největší belgickou hvězdu Britt Herbotsovou udržely Athanasopulosovy svěřenkyně na 14 bodech.

Tentokrát už bez překvapení. Volejbalistky nestačily v Lize národů na Polsko

Poprvé v základní sestavě nastoupila nahrávačka Pavla Šmídová, jež v průběhu utkání proti Polsku nahradila Květu Grabovskou, a Češky měly vynikající úvod. Ujaly se vedení 6:1 a náskok poté udržovaly, především na začátku si pomohly i sérií úspěšných bloků. Sadu zakončila smečí Mlejnková při prvním setbolu.

Druhý set nabídl vyrovnanější vývoj, ale ani v něm nepustily Athanasopulosovy svěřenkyně soupeřky ani jednou do vedení. V koncovce Češky málem ztratily pohodlné vedení 19:15 a Belgičanky naposledy v setu stáhly skóre na rozdíl jednoho bodu. Po oddechovém čase ale Grozer smečí a následně Gabriela Orvošová blokem vrátily týmu tříbodové vedení, které si už Češky pohlídaly.

Momentka z volejbalové Ligy národů z utkání mezi Češkami (v modrém) a Belgičankami.

V úvodu třetí sady se sice Belgičanky dostaly poprvé v utkání do vedení, rozjeté Češky je ale nepustily do více než jednobodového náskoku. Navíc sérií pěti bodů otočily z 2:3 na 7:3, čímž podle všeho definitivně zlomily odpor soupeře, a kráčely za vítězstvím. Zápas zakončila Brancuská, jejíž smeč dopadla do autu, ale trenér Athanasopulos uspěl s výzvou, která potvrdila teč bloku soupeřek.

České volejbalistky oplatily Belgičankám porážku z loňského ročníku Ligy národů a vystřídaly ho na 14. místě světového žebříku.

Liga národů volejbalistek v Nankingu (Čína)

Česko - Belgie 3:0 (20, 22, 15)
Rozhodčí: Luo Wen-šeng (Čína), Noemiová (Arg.).

Sestava a body Česka: Šmídová 3, Grozer 15, Koulisiani 7, Brancuská 14, Mlejnková 14, Jehlářová 7, libero Digrinová - Grabovská, Orvošová 1, Kneiflová, Rejmanová, Janská. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Belgie: Herbotsová 14, Martinová 9, Demeyerová 5.

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