V Beskydech jsem se chytil šance, těší Kolouška, potomka volejbalové šlechty

Matěj Koloušek ve 14 letech vyrazil za volejbalem do Lvů Praha. Prošel Příbramí, Kladnem, Benátkami nad Jizerou, Ústím nad Labem, leč v extralize často někde hostoval. V roce 2019 i ve VK Ostrava.

Až v Black Volley Beskydy, kam přestoupil z Ústí nad Labem v říjnu 2021, se usadil v základní sestavě. „Byla to povedená změna,“ pochvaluje si čtyřiadvacetiletý smečař. „Předtím jsem pět let čekal na příležitost a v Beskydech jsem ji dostal.“

Líbí se mu, že v nynějším mužstvu převažují odchovanci. „Až na mě, Krišiho a Zelího jsou všichni kluci místní,“ zmiňuje Koloušek spoluhráče Michala Kriška a Ondřeje Zelenku, kteří přišli z Českých Budějovic. „Jsme tady pro to, abychom si všichni vyzkoušeli extraligu. Každý tady dostává příležitost.“

Jen šestatřicetiletý univerzál Michal Kriško už nepotřebuje nic zkoušet. Má dva tituly a do Beskyd přišel během sezony, aby nadšení mladíků vyvážil zkušenostmi. „Kriši je takový náš taťka,“ směje se Koloušek. A dodává, že on je po něm druhý nejstarší... Dělí je 12 let.

„Kluci jsou tady mladí, ale jejich talent je obrovský. Smekám,“ oceňuje Matěj Koloušek spoluhráče.

V předchozích sezonách byl u toho, když Beskydským pomáhaly zahraniční posily. „Ta nynější cesta je mnohem lepší, protože mladí čeští hráči se mohou vyhrávat, získávat zkušenosti v extralize a pak je klub může pouštět dále.“

Uznává, že cizinci zvedají kvalitu extraligy. „Jenže o to méně prostoru mají mladí kluci, ti si tolik nezahrají. A hlavně, zahraniční hráči musejí být o hodně lepší než naši a získat takovou posilu je hodně těžké.“

Po letech ve Frýdku-Místku se beskydský klub od této sezony přestěhoval do Ostravy, přičemž zázemí našel v nové hale v Třebovicích.

„Byl to dobrý krok,“ tvrdí Matěj Koloušek. „Máme svou halu. Jsme tam doma, nejen hrajeme, ale i trénujeme, což ve Frýdku-Místku nebylo možné kvůli tomu, že tam nejvyšší soutěž hrají i házenkáři a volejbalistky. Je to velký posun, nemusíme se s nikým střídat. V Třebovicích jsme si zvykli a snad i fanoušci se tam už naučili jezdit.“

K tomu z někdejšího krajského derby z VK Ostrava je městské, přičemž Beskydští v této sezoně vyhráli doma 3:0 a u soupeřů 3:2.

„Zápasy s Ostravou jsou plné emocí. Atmosféra je úžasná,“ říká Koloušek, který v zápasech nešetří emocemi. „Řvu, běhám, skáču, dělám kraviny. To jsem já.“

Beskydský smečař Matěj Koloušek přihrává podání soupeře.

Beskydští jsou po 19 kolech jedenáctí. Jedna příčka a jeden bod je dělí od předkola play off, které budou hrát celky na 7. až 10. místě. Do konce základní části je čeká šest utkání, nejbližší v sobotu, kdy od 18. 00 hostí Kladno.

„V této sezoně to je těžké, soupeři jsou vyrovnaní. Ale dostat se do play off je reálné. Chceme tam, chceme ukázat, že i tak mladý tým, jaký máme, se může do play off probojovat a ohrozit i nějaké lepší celky, “ burcuje Matěj Koloušek.