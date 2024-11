Zemřel trenér gymnastických šampionek. Vedl Comaneciovou, pozvedl Američanky

„Na můj život měl obrovský vliv,“ komentovala na instagramu Károlyiho úmrtí Comaneciová, jež se pod jeho vedením stala ve čtrnácti letech v Montrealu 1976 trojnásobnou olympijskou vítězkou.

Po odchodu do USA dovedl Károlyi ke zlatu ve víceboji na OH v Los Angeles 1984 Rettonovou. Památný je také okamžik z her v Atlantě 1996, kdy odnášel v náručí z koberce zraněnou Kerri Strugovou, jež navzdory zranění pomohla na přeskoku Američankám ke zlatu v soutěži družstev.

Celkově Károlyi koučoval mimo jiné devět olympijských šampionek a patnáct mistryň světa. V roce 1997 byl uveden do mezinárodní gymnastické Síně slávy.

Některými svými bývalými svěřenkyněmi, na příklad Kristie Philipsovou či Dominique Moceanuovou, byl Károlyi kritizován za tvrdé tréninkové metody a psychický nátlak.

V minulé dekádě během skandálu kolem bývalého reprezentačního lékaře Larryho Nassara, jenž později dostal doživotní trest vězení za zneužívání svých svěřenkyň, vystoupilo více než deset gymnastek s tvrzením, že manželé Károlyiovi byli součástí systému, jenž umožnil, aby Nassarovi jeho chování léta procházelo.