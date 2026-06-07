Vodní slalomářka Beková vyhrála v Troji časovku kayakcrossu

Třetí skončila Marjorie Delassusová z Francie. Páté místo obsadila Tereza Kneblová, Olga Samková uzavřela první desítku pořadí.
Individuální závod nyní absolvují muži, na startu jsou Jakub Krejčí, Vít Přindiš a Matyáš Novák. Odpoledne budou v Troji na programu vyřazovací jízdy, pro které časovka představuje zároveň kvalifikaci.
SP ve vodním slalomu v Praze - kayakcross:
Ženy:
Časovka: 1. Beková (ČR) 67,72, 2. Funková (Něm.) -0,07, 3. Delassusová (Fr.) -0,98, ...5. Kneblová -1,15, 10. Samková (obě ČR) -2,22.
Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 106, 2. Beková 106, 3. Hugová (Fr.) 82, ...10. Samková 65, 13. Kneblová 55.
10:42 muži.