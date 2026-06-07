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Vodní slalomářka Beková vyhrála v Troji časovku kayakcrossu

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  10:52
Kateřina Beková vyhrála na Světovém poháru ve vodním slalomu v Troji časovku kayakcrossu. Třiadvacetiletá česká reprezentantka zvítězila s náskokem sedm setin sekundy před Němkou Ricardou Funkovou.

Kateřina Beková na kanále v Troji. | foto: ČTK

Třetí skončila Marjorie Delassusová z Francie. Páté místo obsadila Tereza Kneblová, Olga Samková uzavřela první desítku pořadí.

Individuální závod nyní absolvují muži, na startu jsou Jakub Krejčí, Vít Přindiš a Matyáš Novák. Odpoledne budou v Troji na programu vyřazovací jízdy, pro které časovka představuje zároveň kvalifikaci.

SP ve vodním slalomu v Praze - kayakcross:

Ženy:

Časovka: 1. Beková (ČR) 67,72, 2. Funková (Něm.) -0,07, 3. Delassusová (Fr.) -0,98, ...5. Kneblová -1,15, 10. Samková (obě ČR) -2,22.

Průběžné pořadí (po 2 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 106, 2. Beková 106, 3. Hugová (Fr.) 82, ...10. Samková 65, 13. Kneblová 55.

10:42 muži.

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