Zasáhla je smrt v rodině, bratři Barrettové se jdou bít proti Anglii

Dva jsou v základní sestavě, třetí na lavičce. Novozélandští bratři Beauden, Scott a Jordie Barrettové však během mistrovství světa měli i těžké životní chvíle.

Program MS v ragby výsledky a program

Před čtvrtfinálovým zápasem proti Irsku jim zemřel dědeček Ted, bylo mu osmasedmdesát. „Minulý týden byl pro nás strašně složitý. Aspoň že jsme mohli být spolu i s naším otcem, pro kterého to byla obrovská rána,“ líčil před semifinálovým soubojem Beauden.

Vedení výpravy jim nabídlo, že před zápasem s Iry mohou z Japonska odcestovat domů na Nový Zéland za rodinou. Zůstali a všichni tři se podíleli na přesvědčivém vítězství 46:14.

Beauden, v osmadvaceti nejstarší, nejzkušenější a nejzářivější ze všech Barrettů, byl vyhlášen mužem čtvrtfinále.

Jednu ze sedmi pětek do irského brankoviště položil i nejmladší dvaadvacetiletý Jordie, který naskočil na dvacet minut. Druhý poločas odehrál i pětadvacetiletý Scott.

„Před zápasem to pro nás bylo opravdu těžké, ale pomohli nám spoluhráči i asistent Gilber Enoka. Říkal, pokud bychom potřebovali, můžeme odletět. Podporu jsme cítili i od lidí z domova,“ líčil Beauden.

V semifinále proti Anglii nastoupí od začátku Beauden na své pozici zadáka, do roje půjde obrovitý Scott. Je to jediná změna v novozélandské základní sestavě proti čtvrtfinále s Irskem. Útočník Jordie začne zase jen na lavičce.

„V noci si Scott myslel, že už je na hřišti, protože ze spaní vykřikoval signály, které rojníci používají v autu,“ říkal se smíchem Beauden, který se Scottem během šampionátu bydlí na pokoji. „Ale abych byl upřímný, když jsme spolu, moc zápasy neřešíme. Stačí to na hřišti nebo na týmových poradách, nemusíme se o ragby bavit pořád. Vždyť je to hlavně můj brácha.“

Otec Kevin je bývalým výborným ragbistou, hrával v Taranaki, ale kariéru ukončil předčasně, aby se mohl víc start o svých osm dětí: tři dcery a pět synů, z nichž všichni hrají ragby a tři to dotáhli až do reprezentačního týmu. Do slavných All Blacks.

„Všichni jsme hodně soutěživí,“ poznamenal Beauden. „Kdybyste viděli ty bitvy doma na zahradě v kriketu. Co se ragby týče, tak každý hrajeme na jiné pozici, takže je těžké nás porovnávat.“

Když se na tiskovce jeden z anglických reportérů ptal vedle sedícího Dana Colese, co všechno bratři Barrettové přinesli reprezentaci, statný rojník se smíchem pronesl: „Ten nejmladší Jordie je blázen, totální blázen, protože Scott a Baz ho v dětství šikanovali. Je pořád naštvaný. Když hrajeme šipky a jemu to nejde, tak se neumí ovládat. Ale vážně, je docela zvláštní, že v reprezentaci jsou tři chlapci z jedné rodiny. Každý je jiný, ale všichni jsou moc fajn.“

Beauden byl za rok 2016 a 2017 zvolen nejlepším ragbistou světa, je jakýmsi ragbyovým Lionelem Messim. Ale spíš než fotbalistou je náruživým golfistou. Po víkendovém čtvrtfinále s Irskem se potkal s Rory McIlroyem, bývalou golfovou jedničkou.

„Překvapilo mě, jak dokázal zápas rozebírat, věděl všechno. Jako Ir samozřejmě nebyl spokojený s výsledkem. Bylo skvělé si s ním popovídat. Miluje golf i ragby,“ líčil Barrett.

Rory McIlroy mu pak popřál hodně štěstí proti Anglii, což je velký irský rival. Nový Zéland ho bude potřebovat, Anglie na turnaji předvádí mimořádné výkony. Jak si ve čtvrtfinále poradila s Austrálií, bylo obdivuhodné.