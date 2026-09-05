Stala se vůbec první ženou v historii, která dokázala zvítězit na zápase European Tour. Podařilo se jí to v prvním kole na pražském výstavišti v Letňanech, když otočila duel proti Darylu Gurneymu z 1:3 na 6:4.
„Je to úžasné. Opravdu pro mě hodně znamená, že se mi to povedlo jako první ženě. Už jen to, že jsem se sem kvalifikovala... A teď navíc i vyhrála,“ říkala po úspěchu.
Na Evropské Tour debutovala před týdnem v Budapešti, kde však ve vyrovnaném klání podlehla 5:6 Robu Crossovi.
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„Hrála jsem dobře, ale vítězství mi uniklo. Teď už ale ne. I když jsem začala hodně pomalu, jsem ráda, že jsem se dokázala zlepšit a vyhrát,“ těšilo ji.
Fanoušky měla na své straně. Ty jedinou ženu na turnaji hlasitě přivítali a od začátku duelu ji horoucně podporovali. Skandovali její jméno, oceňovali povedené hody, snažili se ji nakopnout v horších chvílích.
„Spoustu hráčů mi říkalo, že stojí za to se sem kvalifikovat. Moc jsem si to užila! Pro Daryla to bylo těžší, ale já se musela sobecky soustředit na sebe a pro mě byli fanoušci úžasní,“ pochvalovala si atmosféru v Praze.
„Cítila jsem jejich velkou podporu. Sice se snažíte fokusovat na šipky, ale někdy si nemůžete pomoct. Cítíte, jak publikum skanduje, zpívá... Všichni tu jsou přátelští,“ děkovala.
V sobotu od 21 hodin ji čeká další zápas. A je nejisté, komu budou fandové přát tentokrát. Vyzve totiž Lukea Humphriese, obhájce trofeje a velkého oblíbence místního publika.
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„Vím, že mě bude chtít rozdrtit. Ale to i já jeho! Budu muset hrát lépe než v prvním kole, ale vím, že to dokážu a že ho můžu porazit. Kdybych si to nemyslela, neměla bych kartu na Tour,“ uvedla.
S bývalým mistrem světa se potkala třeba na loňském UK Open, kde mu jako obrovskému favoritovi podlehla 7:10. Za uplynulý rok a půl se ale světové špičce výrazně přiblížila a šanci na postup rozhodně má.
„Vím, že to bude těžké. Přece jen je spolu s Littlerem nejlepší na světě, že? Je to teprve moje druhá Evropská tour, tuhle zkušenost si opravdu užívám. A na zápas se těším,“ završila.