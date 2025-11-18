Beachvolejbalistky Neuschaeferová s Maixnerovou prošly na MS do prvního kola

První kolo v úterý čeká na australském písku obhájce titulu Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem, kterým los na úvod vyřazovacích bojů přisoudil Chilany Estebana a Marka Grimaltovy.
|
Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, v play off jsou všechny české páry
Neuschaeferová s Maixnerovou vedly v prvním setu 12:9, ale Paraguayky vyrovnaly a koncovku zvládly lépe. Ve druhém české dvojky rychle stáhly drobné manko a i díky třem esům Neuschaeferové sadu získaly.
Do tie-breaku Češky, které mezi 48 dvojic pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, vstoupily čtyřmi body v řadě a především díky dobrému servisu náskok ještě navýšily. V prvním kole doplnily druhou českou dvojici Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, jež ve středu narazí na Němky Sandru Ittlingerovou a Annu-Lenu Grüneovou.