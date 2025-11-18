Beachvolejbalistky Neuschaeferová s Maixnerovou prošly na MS do prvního kola

  7:38
Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily v předkole play off mistrovství světa v Adelaide paraguayské soupeřky Giulianu Polettiovou a Michelle Valienteovou 18:21, 21:16, 15:8 a postoupily do prvního kola.
České beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová (čelem) a Martina Maixnerová. | foto: Profimedia.cz

První kolo v úterý čeká na australském písku obhájce titulu Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem, kterým los na úvod vyřazovacích bojů přisoudil Chilany Estebana a Marka Grimaltovy.

Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, v play off jsou všechny české páry

Neuschaeferová s Maixnerovou vedly v prvním setu 12:9, ale Paraguayky vyrovnaly a koncovku zvládly lépe. Ve druhém české dvojky rychle stáhly drobné manko a i díky třem esům Neuschaeferové sadu získaly.

Do tie-breaku Češky, které mezi 48 dvojic pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, vstoupily čtyřmi body v řadě a především díky dobrému servisu náskok ještě navýšily. V prvním kole doplnily druhou českou dvojici Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, jež ve středu narazí na Němky Sandru Ittlingerovou a Annu-Lenu Grüneovou.

Vstoupit do diskuse
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Obránce Hronek má první gól sezony, Blümel s Paterou nakoukli do NHL

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu nad Karlem Vejmelkou z Utahu. Mladík Jakub Dobeš pomohl Montrealu...

18. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  8:12

Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně...

18. listopadu 2025  8:09

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na dně.

Basketbalistům San Antonio Spurs bude v NBA několik týdnů chybět hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama. Jednadvacetiletý hráč si v pátečním utkání s Golden State Warriors poranil levé lýtko....

18. listopadu 2025  7:15

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

První gól ještě slavil bez úsměvu, tribunám věnoval výstavní poker face. Po druhém už naopak zběsile sprintoval, chechtal se na celé kolo a v úžasu se chytal za hlavu. Jako by i Erlingu Haalandovi,...

18. listopadu 2025  6:29

Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.

Andrův stadion mu svědčí. Aby taky ne, když zde fotbalově vyrostl. Reprezentační útočník Tomáš Chorý opět ukázal, že mu to na olomouckém pažitu pálí. Bilancí 1+2 se v pondělí večer podílel na vysokém...

18. listopadu 2025  5:49

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

18. listopadu 2025

POHLED: Folklor nenávisti. Když slova z gauče doženou sportovkyně k anorexii

Premium
Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi a jejich volná jízda na mistrovství...

„Jak může být krasobruslařka tak obézní?“ „To žere po večerech zabijačky, nebo jak?“ „Na lepší výkon potřebuje trochu shodit zadní partie.“ Nebo: „S její postavou je nekoukatelná.“ Chtěli byste si o...

18. listopadu 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: výsledky české reprezentace

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině na druhém místě a čeká je baráž. Jak si reprezentanti ve skupině vedli i další...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  17. 11. 23:43

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Mojmír Chytil a Patrick Schick.

Kromě vítězství nad Gibraltarem (6:0) slaví čeští fotbalisté i zisk zásadní výhody. Díky souhře ostatních výsledků v kvalifikaci o mistrovství světa už je jasné, že do březnové baráže o účast na...

17. listopadu 2025  22:49,  aktualizováno  23:24

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

DĚKOVAČKA. Němečtí fotbalisté oslavují postup na mistrovstvísvěta.

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro...

17. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:10

