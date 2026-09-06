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Plážové volejbalistky Knoblochová a Petříková jsou stříbrné z ME do dvaceti let

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  22:05

České beachvolejbalistky Lucie Knoblochová (vlevo) a Adéla Petříková. | foto: ČTK

Plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ke zlatu je nepustily Rakušanky Lia Bergerová s Lilli Hohenauerovou, které v neděli vyhrály finálový zápas 21:18 a 21:11.

Český pár startoval jako pátý nasazený a prošel až do finále bez ztráty setu. Vyhrál všechny tři duely v základní skupině, osmifinále i čtvrtfinále a do boje o titul postoupil po výhře 21:18 a 21:13 nad běloruskou dvojicí Naďa Ciškovová, Veronika Hromová.

Na rakouské turnajové trojky Knoblochová s Petříkovou nestačily, ale účastí ve finále vyrovnaly české ženské maximum na ME v této věkové kategorii. Napodobily Markétu Slukovou a Kristýnu Kolocovou, které skončily druhé v roce 2007. Zbylou medaili mezi juniorkami získaly před třemi lety Anna a Kateřina Pavelkovy díky třetímu místu.

V mužské kategorii do 20 let se dosud o jediný cenný kov postarali Pavel Rotrekl s Pavlem Kolářem, kteří v roce 2002 turnaj vyhráli. Jejich následovníci Vojtěch Pavlusek a Josef Havelka v Itálii obsadili po třech porážkách v základní skupině dělené 25. místo.

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