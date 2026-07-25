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Beachvolejbalisté Šépka se Sedlákem zvládli drama, v Číně si zahrají semifinále

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  12:19

Jakub Šépka vybírá balon v poli. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Beachvolejbalisté Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem si na turnaji Pro Tour Challenge v Šang-luu zahrají o medaile. V dramatickém čtvrtfinále porazili Angličany Javiera a Joaquina Bellovy 23:21, 22:24, 15:13. O postup do semifinále si v sobotu na písku v Číně zahrají i Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou a Kateřina a Anna Pavelkovy.

Téměř celý první set Šépka se Sedlákem doháněli manko, ale v těsné koncovce byli úspěšnější. Druhý set měl opačný průběh. Češi dvakrát přišli o několikabodové vedení, přesto si vypracovali dva mečboly. Ty ale nevyužili, zatímco čtvrtí nasazení Angličané svou třetí šanci na zisk sady proměnili.

Také tiebreak byl velmi vyrovnaný, nakonec rozhodly dva české body za sebou za stavu 12:12. Následně Šépka se Sedlákem, který se blýskl devíti bodovými bloky, proměnili čtvrtý mečbol.

Svozilová se Štochlovou v osmifinále proti Japonkám Miki Išiiové se Sakurou Itoovou po prohraném prvním setu průběh otočily a zvítězily 17:21, 21:14, 15:13. Dvě sady stačily k postupu mezi nejlepší osmičku sestrám Pavelkovým, které zdolaly šesté nasazené Ukrajinky Darju Romaňukovou s Jevou Serďukovou 21:15, 26:24.

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