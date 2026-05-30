Koho za Perušiče? Beachvolejbaloví reprezentanti hledají šestého do party

„Domluvili jsme se, že David a Tadeáš budou hrát spolu stabilně a další tři kluci se budou střídat a třeba na některé turnaje někdo z nich ani nepojede,“ vysvětlil Andrea Tomatis. „V takové situaci jsme poprvé, ale pro příští sezonu hledáme dalšího hráče.“
Podle Tomatise je letošní rok přechodný a i kvůli tomu si Ondřej Perušič ještě kariéru prodloužil – byť upozorňuje, že už je jen amatér na rozdíl od zbývajících členů týmu Matyáše Džavoronoka, Tadeáše Trousila, Jiřího Sedláka, Davida Schweinera a Jakuba Šépky.
Je těžké najít šestého hráče pro národní skupinu? „Zatím nemáme nikoho připraveného a tím, že Ondřej má pořád obrovské množství bodů ve světovém žebříčku, může hrát nějaké turnaje. Zaskočit,“ odpověděl Tomatis. „Než Ondřej přestane úplně hrát, snažíme se najít za něj náhradu.“
Jiří Sedlák dodal, že hledají i hráče, který by sedl do už fungujícího týmu. „Nezáleží jen na bodech, které má ve světovém žebříčku, ale i na tom, jak hraje, jak přistupuje k tréninku, jaká je s ním spolupráce, jaká je symbióza se zbytkem týmu. Tohle všechno musíme mít na paměti,“ řekl Sedlák. „A díky Ondrovi, že teď zaskočil, na to máme víc času. Hledáme i v řadách mladých, kdyby se objevil nějaký velký talent.“
Jakub Šépka přiznává, že střídání spoluhráčů je občas je trochu složitější. „Hlavně v mezihře. Před Ostravou jsem týden a půl trénoval s Matyášem, předtím jsem hrál s Jurou, je to náročnější,“ uvedl Jakub Šépka, který v Ostravě s Matyášem Džavoronokem prošel do předkola play off.
„Přece jen detaily jsou důležité, abychom se sehráli, takže zatím to je takové nahoru dolů. Nicméně všichni jsme v té naší skupině dobří kamarádi, takže je to v pohodě.“
Jiří Sedlák ve změně spoluhráčů problém nevidí. „Navzájem si všichni můžeme poradit,“ podotkl. „Každý mi může říct svůj názor, co bych mohl zlepšit. A tím, že jsme všichni profesionálové a dáváme do toho všechno, tak si každého názoru cením.“
Tomatis upozornil, že spoluhráče střídají i s ohledem na to, aby na turnaje poskládali dvojice tak, aby měly co nejvíce bodů. A tím i co největší šanci všichni se kvalifikovat na srpnové mistrovství Evropy v polských Starých Jablonkách. „Jde o to, aby se všechny tři naše dvojice dostaly na evropský šampionát,“ potvrdil Matyáš Džavoronok.
Na dalším turnaji, jimž bude challenge v turecké Alanyi, se Jakub Šépka a Jiří Sedlák vrátí k sobě. Matyáš Džavoronok bude příště v Gstaadu hrát s Ondřejem Perušičem.
„Na to se moc těším,“ usmál se Džavoronok. „Věřím, že si to budu pochvalovat stejně jako Jura. Hrát s Perunem je obrovská pocta a velký zážitek.“
Ondřej Perušič odmítá, že by se po ostravském turnaji, v němž se Sedlákem prošli do play off, vrátil naplno k hraní. „Domluva s Andreou Tomatisem je taková, že odehraju tenhle turnaj s Jirkou a na další dva pojedu s Matyášem. Budeme rotovat,“ konstatoval Perušič. „Jsem ale moc rád, že nám spolupráce funguje a že jsme schopni konkurovat i těm nejlepším.“
Šépka uvedl, že letos si určitě ještě s Matyášem Džavoronokem zahraje. „V plánu mám nejméně akademické mistrovství světa, které bude v září v Portugalsku,“ uvedl Jakub Šépka.
Od podzimu by už měly být české dvojice stabilní, neboť začne kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles.