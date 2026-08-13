Sestry Pavelkovy i Svozilová se Štochlovou si na ME zajistily osmifinále

Pavelkovy v dlouho vyrovnaném prvním setu měly v závěru jasně navrch. Druhou sadu měly české sestry pevně pod kontrolou a Litevky zdolaly stejně jako v březnovém finále Pro Tour Challenge v Tlaxcale. Po loňském vyřazení ve skupině letos dvacetiletá dvojčata na evropském šampionátu skončí nejhůře na děleném devátém místě.
Přímý postup mezi nejlepších 16 týmů si zajistily také Svozilová se Štochlovou, jež nedávno ovládly turnaj Challenge v Šang-luu. Proti favorizovaným Němkám si díky výborné obraně a spolehlivé ztrátě brzy vypracovaly velký náskok a úvodní set ovládly nečekaně hladce. Také ve druhém Češky pokračovaly v soustředěném výkonu a nasazené čtyřky po dvou třísetových porážkách poprvé porazily.
Ondřej Perušič s Matyášem Džavoronokem, David Schweiner s Tadeášem Trousilem i Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem své úvodní zápasy prohráli a odpoledne budou hrát o postup do 1. kola play off. Ten si už ve středu zajistily Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou.
ME v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách
Ženy:
Muži: