Pikantní los v Ostravě! Perušič a Schweiner jdou proti sobě v osmifinále

Jiří Seidl
  20:30
Beachvolejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem a Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem postoupili ve svých skupinách přímo do osmifinále ostravského turnaje Pro Tour Elite. To si z ženských dvojic zahrají i Martina Maixnerová a Kylie Neuschaeferová, které uspěly v předkole play off.
David Schweiner vybírá míč. | foto: Jiří Seidl, MF DNESMAFRA

Francouz Calvin Aye vybírá útok českých beachvolejbalistů.
Tadeáš Trousil vybírá útok Francouzů.
Martina Maixnerová vybírá útok Italek.
Kylie Neuschaeferová (vlevo) a Martina Maixnerová se radují z výhry nad...
Matyáš Džavoronok a Jakub Šépka si výhrou nad chilskými bratranci Markem a Estebanem Grimaltovými 2:1 (16, -15, 11) zajistili zítřejší předkolo play off. V něm se od devíti hodin utkají s Poláky Bartoszem Łosiakem a Michalem Brylem.

Perušič si souboj se svým někdejším spoluhráčem Davidem Schweinerem nepřál.

„Má to sice výhodu, že jeden český tým bude ve čtvrtfinále, což je super, ale když už jsme na turnaji s tak velkou špičkou ze zahraniční, bylo by lepší měřit síly s někým z ní než s parťáky, s nimiž pravidelně trénujeme,“ prohlásil Perušič.

Druhé místo ve skupině si se Sedlákem zajistili výhrou nad argentinskými bratry Nicolásem a Tomásem Capogrossovými 2:0 (17, 9).

Jiří Sedlák (vlevo) a Ondřej Perušič sledují, jak se Arthur Lanci snaží vybrat míč během ostravského turnaje.

„Ten hladký druhý set byl výsledkem toho, že nám tam spadlo, na co jsme sáhli. Argentincům sice zápas nevyšel, ale to skóre je hodně kruté vzhledem k tomu, jak kvalitní jsou tým,“ prohlásil Perušič. „V poli jsem měl několik reflexivních zákroků, které běžně končí bodem soupeře. A Jura v koncovce druhé sady zdeptal soupeře dvěma esy o pásku. Ale jsem rád, že jsme ukázali, jak kvalitně jsme schopni hrát.“

Schweiner a Trousil zakončili skupinu vítězstvím nad Francouzi Rémim Bassereauem a Calvinem Ayem 2:1 (18, -17, 10), čímž skupinu vyhráli.

„Francouzi při našem mečbolu odolávali, ukončili jsme to asi až napočtvrté,“ komentoval Trousil triumf.

„Utkání bylo hodně vyrovnané, protože jsme je nemohli ubránit. Nemohl jsem nic zablokovat a Tadeáš to měl v poli těžké, protože prakticky celou dobu jen smečovali. Možná tam od nich byl jen jeden lob, jestli vůbec,“ dodal Schweiner.

Trousil se Schweinerem jsou v Ostravě v osmifinále, uspěli i Perušič a Sedlák

Ocenil Bassereaua, že při českém setbolu v první sadě přiznal teč. „Není to úplně standard, hodně si toho ceníme. Ještě mu půjdeme poděkovat, protože takhle by beachvolejbal měl vypadat,“ řekl Schweiner, který v daný moment útočil o Francouzovy ruce. „Z naší strany to bylo úplně jasné, slyšeli jsme teč i viděli, jak balón změnil směr. Rozhodčí to ze strany ale nemuseli postřehnout.“

Bassereaua k přiznání částečně dotlačili i fandové... „Tribuny také hrály velkou roli,“ usmál se Schweiner.

Maixnerovou a Neuschaeferovou čeká play off

Ze ženských týmů se dostaly do osmifinále Martina Maixnerová a Kylie Neuschaeferová, které šly z třetího místa do předkola play off, v němž vyřadily Španělky Sofíi Izuzquizaovou a Taniu Morenovou 2:1 (21, -19, 12).

Pomstily tak Markétu Svozilovou a Marii-Sáru Štochlovou, které se Španělkami padly ve skupině.

Lotyšské šampionky v Ostravě: Hrajeme beach, jsme nejšťastnější na světě!

„Jsme rády, že jsme jim to za naše holky takto vrátily,“ usmála se Neuschaeferová. „Ale využily jsme taktiku od našeho společného trenéra, který věděl, jak na ně hrát v tom druhém zápase.“

Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou v předkole podlehly Švýcarkám Joaně Mäderové a Leoně Kernenové 0:2 (-13, -22).

Svozilová a Štochlová i sestry Anna a Kateřina Pavelkovy skončily ve svých skupinách poslední, čtvrté a turnaj pro ně skončil.

