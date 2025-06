Najednou běhali po kurtu, kolem něhož bylo ocelové potrubí a nad nímž se tyčily vyhaslé vysoké pece.

„Beach na takovém místě je cool. Je to super a unikátní. Prvotřídní reklama na náš sport,“ rozplýval se Jonatan Hellveg.

Se svým spoluhráčem Davidem Ahmanem jezdí do Ostravy pravidelně. Zpočátku neprošli kvalifikací, leč letos obhajují loňské prvenství a jsou olympijskými vítězi a několikanásobnými mistry Evropy.

„Beachvolejbalu neuvěřitelně pomohla i olympiáda v Paříži, když jsme hráli přímo pod Eiffelovkou,“ připomněl David Ahman.

Hellveg dodal, že doufá, že jednou i u nich ve Švédsku bude takový turnaj jako v Ostravě. „Chceme, aby náš sport byl opravdu všude,“ podotkl Jonatan Hellveg.

„Turnaj v tom průmyslovém areálu je naprosto výjimečný. Ve světové tour nic podobného nezažijete,“ chválila Kanaďanka Melissa Humana-Paredes, která s Brandie Willkerson byla loni v Ostravě druhá. „Je to skvělý příklad, že beachvolejbal nepatří jen na pláž. A je to i nejlepší reklama pro náš sport. K tomu jsou všichni hráči i hráčky nadšení, jak je o nás postaráno.“

Účastníci turnaje prostředí někdejších vysoký pecí i starostlivost pořadatelů oceňují každoročně. Na prvních ročnících se v areálu mnozí často fotili a snímky zasílali rodině i známým.

Beachvolejbalová aréna pod vysokými pecemi je unikátem ostravského turnaje světové série. V někdejším průmyslovém areálu se fanoušci potkávají s hráči jako v tomto případě se světovými jedničkami Nory Andersem Molem (vpravo) a Christianem Sörumem.

„Sen každého hráče je představit se na domácí půdě a ještě k tomu na turnaji nejvyšší kategorie. Ale Ostrava i tato velká očekávání výrazně předčí,“ uvedl Ondřej Perušič, s Davidem Schweinerem úřadující mistr světa. „Tento turnaj byl loni podle hráčů vyhodnocený jako nejlepší z celé tour. A právem. Pro nás je okořeněný tím, že tady je spousta fanoušků, skvělá atmosféra. Každoročně se nám tady hraje dobře. Doufám, že tady ten turnaj bude ještě dlouho. Pro nás je Ostrava srdcová záležitost. Odsud máme možná nejhezčí vzpomínky z celé kariéry.“

Se Schweinerem nepamatují, že by někde jinde byla taková úžasná atmosféra. „Byly turnaje, kde bylo i hlediště pro více lidí, ale nebyli tam fanoušci, kteří vás ženou kupředu,“ řekl Ondřej Perušič. „Pro nás je tohle opravdu jedinečný turnaj a co slyšíme, tak i pro ostatní hráče.“

Například pro Američana Chaima Schalka. „Když jsem ho potkal na snídani, tak mi říkal: Ty jo, je to tady úžasné, kéž by takové turnaje na tour byly častěji,“ tlumočil Perušič Schalkova slova. „Hodně navštěvovaný je třeba švýcarský Gstaad. I tam je pěkná atmosféra, ale s Ostravou se to srovnat nedá.“

Diváci se radují z postupu Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera do čtvrtfinále.

V minulosti by soupeřila s rakouským Klagenfurtem, kde se nejlepší týmy naposledy utkaly na břehu jezera Wörthersee až před sedmi tisíci diváky. Kvůli nedostatku peněz se však tamější turnaj v roce 2017 přesunul do Vídně.

Některým beachvolejbalistům ke spokojenosti stačí odehrát v Ostravě byť jediný zápas...

„Ano, stálo to za to,“ prohlásila Kylie Neuschaeferová, která s Annou Pavelkovou vypadla v kvalifikaci. „Každá chvilka strávená na zdejším hřišti s takovým publikem je úplný dárek.“

Anna Pavelková souhlasila: „Bylo to úžasné, všechny lidi jsem slyšela. Opravdu bylo neskutečné hrát v této atmosféře a v tomto prostředí. Moc jsme si to užily, i když jsme vypadly.“

Netradiční jsou i trofeje

Beachvolejbalisté si cení i netradičních cen vytvořených stylově ze železa. Jejich tvůrcem loni i letos je Radovan Šťastný. Trofej symbolizuje míč mezi trubkami.

„Letošní inovovanou cenu dostanou nejlepší tři dvojice s tím, že si ji budou moci rozpůlit,“ podotkl Šťastný.

„Zatím jsem si je prohlížel jen po očku, neodvážili jsem se přiblížit, ale jsou opravdu krásné. Jako celý turnaj,“ prohlásil český reprezentant Ondřej Perušič. „Hezky to ilustruje, jak kvalitní zastávkou Ostrava na světové tour je. Jen doufám, že se nám hráčům daří turnaj vyšperkovávat i pěknými výkony.“

Autor návrhu trofeje ostravského turnaje Radovan Šťastný ukazuje, jak se dá cena rozpůlit.

Ostatně, jak připomněl Ondřej Perušič, hráči a hráčkami byl loni ostravský turnaj nejlépe hodnoceným ze všech.

„To je ocenění práce celého týmu a závazek do dalších let,“ uvedl Petr Lešek z pořádající agentury Raul a vyzdvihl podporu města, kraje, Národní sportovní agentury a dalších partnerů.