Džavoronok s Trousilem vypadli s Američany Chaimem Schalkem a Jamesem Shawem 0:2 (-17, -15) a Sedlák s Šépkou s Nory Hendrikem Molem a Mathiasem Berntsenem 0:2 (-13, -11).

„Nikomu se asi v osm ráno nechce hrát, ale problém to nebyl,“ řekl Tadeáš Trousil. „Obě dvojice to měly stejné, takže je možné, že Američané se s tím vyrovnali lépe.“

Trousil dodal, že jeho časný budíček nezasáhl. „Jsem takový chronický brzovstávač, ale samozřejmě můžeme přemýšlet nad tím, jestli bychom hráli líp, kdyby byl začátek později.“

Takže rozhodovaly zkušenosti?

„Shalk je na tour už přes deset let, takže zkušenosti tam hrají velkou roli,“ odpověděl Matyáš Džavoronok. A někdejší nahrávač Shaw dlouho reprezentoval Spojené státy v klasickém volejbale a hrával elitní soutěže v Itálii a Polsku. „My jsme si úplně nedokázali poradit s jejich servisem, neměli jsme dobré možnosti k útoku a z toho se odvíjely nevynucené chyby, jimiž jsme zvyšovali jejich náskok,“ dodal Džavoronok.

Matyáš Džavoronok (vlevo) a Tadeáš Trousil se snaží vybrat zkrácený servis Američanů.

„Přestože jsme si nechtěli brzký start připustit a dokonce jsme se i dobře vyspali, tak ranní zápasy jsou naše slabina,“ řekl Jiří Sedlák. „K tomu se od začátku projevilo, že už máme něco v nohách, protože dávali krátké servisy, aby nás rozběhali.“

Jakub Šépka podotkl, že se snažili připravit co nejlépe, ale problém byl i v tom, že těla měli naladěné na zápasy kolem poledne, jak tomu bylo v předešlých dnech. „Ale na to prohru svádět nechceme, Prohráli jsme si to sami a Norové zahráli výborně, neudělali žádnou přímou chybu vyjma servisu,“ upozornil Šépka. „V těch předchozích zápasech jsme se dokázali nějak nahecovat a zareagovat,ale dnes nám to od začátku nešlo.“

Jakub Šépka vybírá balon v poli.

Přiznali, že si na Nory věřili. Ostatně Šépka, ještě když hrál s Tomášem Semerádem, je už porazil.

„Říkali jsme si, že z možných soupeřů to je jeden z přívětivějších. Pokud jde o taktiku, tak trenéři odvedli dobrou práci, ale my tu naši ne,“ konstatoval Jiří Sedlák.

Časný začátek se projevil i na podpoře diváků.

„V pátek tady byl obrovský rambajs, ale také dneska lidi přišli, i když se do arény trousili postupně,“ uvedl Trousil. „Na osmou jich tady bylo méně, ale přibývali. Ostravský turnaj je hlavně o tom publiku. Je to vážně úžasné.“

Šépka si povzdechl, že tentokrát ani se skvělou podporou fanoušků neuspěli. „Většina jich přišla už na kluky před námi, na osm ráno, což je senzační. Snažili jsme se najít motivaci spolu s nimi, protože nám zase vytvářeli neskutečnou atmosféru. Ale holt se to nepovedlo,“ uvedl Jakub Šépka.

Mladé české dvojice se shodly, že s postupem do předkola play off v nejlepší světové konkurenci jsou spokojené.

„Zároveň tam ale v koutu mysli je taková myšlenka – sakra, vždyť to mohlo vyjít, abychom se dostali i dál. Ale nedá se nic dělat. Třeba příště,“ řekl Tadeáš Trousil.