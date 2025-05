České jedničky uznaly, že prohra o prvenství ve skupině je pro ně komplikace.

„Protože v tak nabitém turnaji, kde jsou rozdíly mezi týmy opravdu minimální, je každé kolo pořádně náročné,“ řekl Perušič. „Pokud se vrátíme k výkonu ze včerejška nebo těm z předchozích let, tak budeme schopni předkolo překonat a postoupit třeba ještě daleko.“

Perušičovi se Schweinerem dělalo problémy především podání Poláků.

Ondřej Perušič se vrhá po míč. David Schweiner se snaží zablokovat Bartosze Losiaka.

„To byl důvod, proč jsme útočili z hodně špatných situací, přihrávali jsme si někam na polovinu kurtu ...“ uvedl David Schweiner. „Ideálních příjmů a nahrávek jsme neměli moc a pro soupeře to je potom jednodušší. Poláci si výhru zasloužili, podávali fakt dobře.“

Domácímu týmu nepomohlo ani to, že mají s Losiakem a Brylem výrazně lepší bilanci vzájemných utkání, po dnešku 7:2.

„Ty naše zápasy pokaždé vypadaly tak, že Poláci nás hodně tlačili podáním, často rozhodoval tiebreak a bylo to spíše o štěstí než o umění. Dneska to bohužel bylo spíše o umění,“ prohlásil Ondřej Perušič.

V souboji o prvenství ve skupině Jiří Sedlák a Jakub Šépka srdnatě odolávali Brazilcům Evandrovi a Arthurovi, leč podlehli 1:2 (15, -11, -13).

„Taková porážka zamrzí, ale jsme nadšení, že jsme takhle vzdorovali,“ uvedl Šépka.

Jakub Šépka se snaží vybrat míč po útoku soupeřů. Jiří Sedlák přihrává podání Brazilců.

„Ale ta prohra je trpká,“ dodal Sedlák, který dokázal mistra světa Evandra několikrát zablokovat. „Je skvělé, že se mi to povedlo. Už jen proto, že jestli jsem dobře slyšel, je o šestnáct centimetrů vyšší než já. Takže jsem rád, že udělal několik chyb a našel si mě, když to tak řeknu. On si nás ale našel esy.“

A není divu, Evandro je nejlépe podávají hráč na okruhu.

„To jeho podání je opravdu nesrovnatelné se servisy, které na nás létaly předtím, takže nám trvalo poměrně dlouho, než jsme se mu přizpůsobili. On na to ale stejně zase zareagoval,“ prohlásil Jakub Šépka, který před utkáním žertoval, že si koupí helmu, aby některý z tvrdých Evandrových útoků nedostal do hlavy. „Nakonec jsem ji nepotřeboval, smečoval docela dolů, přede mne,“ smál se Šépka.

Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem porazili Němce Maximiliana Justa a Philippa Hustera 2:1 (-16, 19, 10).

Museli vyhrát, aby pro ně turnaj neskončil...

Tadeáš Trousil sleduje přihrávku Matyáše Džavoronoka.

„Věděli jsme, že to bude zápas o všechno,“ řekl Trousil. „Bylo by trochu smutné, kdybychom jako jediní Češi nepostoupili ze skupiny. Na druhou stranu ta nervozita nebo nejistota vás nahecuje, vyšvihne k lepším výkonům.“

Džavoronok dodal, že utkání pro ně bylo hodně důležité i proto, že hráli s týmem na podobné úrovni jako jsou oni. „A výhra je pro nás důležitá i vzhledem k bodům, které potřebujeme nasbírat, abychom se dostali na mistrovství Evropy,“ konstatoval Džavoronok.

O dalších soupeřích českých týmů rozhodne los.