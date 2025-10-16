Beachvolejbalisté Trousil se Sedlákem si na Filipínách zajistili osmifinále

Autor: ,
  14:56
Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem si díky dvěma výhrám na Pro Tour Challenge v Nuvali zajistili na svém třetím společném turnaji světového okruhu přímý postup do osmifinále. O vítězství ve skupině budou na Filipínách usilovat také Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou.

Český volejbalista Tadeáš Trousil vybírá míč v utkání s Američany. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Trousil se Sedlákem, kteří se dali dohromady kvůli zdravotní indispozici svých stálých partnerů, nejprve porazili v dramatickém tiebreaku Australany Bena Hooda s Oliverem Merrittem. Poté si nasazené sedmičky bez ztráty setu poradily s jejich krajany Paulem Burnettem a Thomasem Hodgesem, kteří Čechy minulý týden vyřadili v kvalifikaci elitního podniku v Newport Beach.

Neuschaeferová s Maixnerovou na úvod jednoznačně porazily americkou dvojici Avery Poppingaová, Kamila Tanová. V pátek se turnajové šestky utkají o osmifinále s Litevkami Jekatěrinou Kovalskou a Daniele Kvedaraiteovou.

Plážový volejbal v Nuvali (Filipíny)

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge

Muži:
Skupina G: Sedlák, Trousil (7-ČR) - Hood, Merritt (26-Austr.) 2:1 (14, -19, 24), Sedlák, Trousil - Burnett, Hodges (10-Austr.) 2:0 (14, 17)

Ženy:
Skupina F: Maixnerová, Neuschaeferová (6-ČR) - Poppingaová, Tanová (27-USA) 2:0 (12, 9)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 16. 10. 2025:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 1.77
  • 4.38
  • 3.73
Sparta vs. Vary BohemiansFlorbal - 7. kolo - 16. 10. 2025:Sparta vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
16. 10. 18:00
  • 2.55
  • 5.51
  • 1.95
Ragusa Dubrovník vs. KP BrnoBasketbal - Skupina H - 16. 10. 2025:Ragusa Dubrovník vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
16. 10. 19:00
  • 3.50
  • 16.40
  • 1.30
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.15
  • 4.26
  • 2.03
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.90
  • 4.09
  • 2.20
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.04
  • 4.16
  • 3.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Šancí hodně, k postupu chyběl jen gól. Miškář: Celou sezonu nás trápí přesilovky

Stačilo vstřelit jeden gól a šli by dál. Jenomže ve švýcarském Lausanne ho hokejisté hradeckého Mountfieldu nevstřelili a po porážce 2:3 v prodloužení se s účastí v letošní Lize mistrů loučí po...

16. října 2025  15:26

Beachvolejbalisté Trousil se Sedlákem si na Filipínách zajistili osmifinále

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem si díky dvěma výhrám na Pro Tour Challenge v Nuvali zajistili na svém třetím společném turnaji světového okruhu přímý postup do osmifinále. O...

16. října 2025  14:56

Zemřel poslední účastník prvovýstupu na Everest. Kančha s Hillarym šel pod vrchol

Zemřel šerpa Kančha, poslední dosud žijící člen horolezecké expedice, jež jako první zdolala Mount Everest. O úmrtí dvaadevadesátiletého Nepálce informovala místní horolezecká asociace.

16. října 2025  14:49

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

Spekulace končí. Šokující přesuny se v F1 nekonají, Mercedes dál sází na své duo

Mercedes potvrdil jezdecké složení týmu pro sezonu 2026. Dál za něj budou ve formuli 1 jezdit George Russell a Andrea Kimi Antonelli, kteří se stájí podepsali prodloužení smlouvy, byť není jasné, na...

16. října 2025  12:22

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

Olomoucko jsem už dva roky sledoval, říká kouč Jones. V Česku ho uchvátil hokej

Přes léto cepuje v Kentucky nebo rodném Ohiu mladé kluky pro takzvanou NBA Combine, tedy vstupní testy do draftu nejprestižnější basketbalové ligy světa. Pak ale Matt Jones vyrazí do světa, aby se...

16. října 2025  11:19

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

První leden 2026. To datum si nemusíte zaškrtávat v kalendáři, stačí k novoročnímu předsevzetí připsat, že tehdy začne i nová éra fotbalové reprezentace. Tedy měla by. V ideálním případě. Pokud ne,...

16. října 2025  9:58

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Izraelští gymnasté přijdou kvůli válce v Gaze o MS. Indonésie jim neudělila víza

Tuto neděli odstartuje v Jakartě mistrovství světa ve sportovní gymnastice. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) ale řešila šampionát v Indonésii už nyní. Země totiž neudělila víza izraelským...

16. října 2025  9:24

Šampionka Titmusová končí v 25 letech: Jsou tu pro mě důležitější věci než plavání

Australská plavecká hvězda Ariarne Titmusová ve 25 letech nečekaně oznámila konec kariéry. „Je to těžké rozhodnutí, ale jsem s ním opravdu spokojená,“ řekla na instagramu držitelka osmi olympijských...

16. října 2025  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.