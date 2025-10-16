Beachvolejbalisté Trousil se Sedlákem si na Filipínách zajistili osmifinále

Trousil se Sedlákem, kteří se dali dohromady kvůli zdravotní indispozici svých stálých partnerů, nejprve porazili v dramatickém tiebreaku Australany Bena Hooda s Oliverem Merrittem. Poté si nasazené sedmičky bez ztráty setu poradily s jejich krajany Paulem Burnettem a Thomasem Hodgesem, kteří Čechy minulý týden vyřadili v kvalifikaci elitního podniku v Newport Beach.
Neuschaeferová s Maixnerovou na úvod jednoznačně porazily americkou dvojici Avery Poppingaová, Kamila Tanová. V pátek se turnajové šestky utkají o osmifinále s Litevkami Jekatěrinou Kovalskou a Daniele Kvedaraiteovou.
Plážový volejbal v Nuvali (Filipíny)
Turnaj Pro Tour kategorie Challenge
Muži:
Ženy: