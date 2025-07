Autor: iDNES.cz , ČTK

12:25

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nepostoupili na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour Elite v Gstaadu do osmifinále a obsadili 13. místo. V předkole play off úřadující mistři světa podlehli švýcarskému páru Adrian Heidrich, Jonathan Jordan ve dvou setech. V turnaji naopak pokračují Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou, které ve skupině porazily rovněž domácí dvojici Annique Niederhauserovou a Meniu Benteleovou dvakrát 21:17 a čeká je předkolo play off.