Češky v koncovce vyrovnané úvodní sady odvrátily díky čtyřem bodům v řadě dva setboly a samy po esu Štochlové proměnily hned první. Ve druhém setu měly od začátku navrch Němky a přes drobné potíže v závěru vyrovnaly.
V tie-breaku jako první odskočily Češky, které vedly 4:2. Müllerová s Tillmannovou, jež celkem zaznamenaly devět es, však pětibodovou sérií skóre brzy otočily a vypracovaly si klíčový náskok.
Maixnerová s Neuschaeferovou se při premiéře na elitní akci střetnou o udržení v turnaji s italskou dvojicí Giada Bianchiová, Claudia Scampoliová. Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem čekají v odpoledním zápasu o osmifinále Italové Gianluca Dal Corso a Marco Viscovich.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
v plážovém volejbalu v Hamburku:
ŽENY:
MUŽI: