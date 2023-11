Zkusil pálku, odložil brusle. Když odpálíte balon, to je nejvíc, říká Chromý

Bylo mu osm let, když si při školní akci vyzkoušel baseball poprvé. Okamžitě se mu tento sport zalíbil. Nadobro odložil brusle, dřív hrál hokej. Ani ne 150 gramů vážícímu míčku, rukavici a pálce propadl. S rodiči vyrazil na trénink v Hluboké nad Vltavou. Chvíli si tam zaházel a definitivně věděl, že tady bude doma.

„Moc mi pomohl trenér Ondřej Konvalinka. S ním mě to začalo bavit ještě víc, měl jsem obrovskou motivaci,“ líčí Lukáš Chromý, který by se svojí výškou mohl vynikat i ve volejbalu nebo basketbalu.

Rodiče ho ke sportu vedli odmala, a tak si chválili synovo zapálení pro baseball. Hned však ostatní svými výkony nepřevyšoval. Až v posledních dvou letech udělal velký progres. A jak se mu daří víc a víc, vášeň v něm sílí. „Ten pocit, když odpálíte balon. To je nejvíc,“ zasní se.

Ještě předtím, než míček odletí mimo hřiště, potřebuje maximální koncentraci, aby vložil do odpalu co největší sílu. Zbytečné rozjímání nebo ztrátu soustředění ukončí ránou do helmy. To je Chromého recept na optimální zásah na pálce. „V kariéře jsem dal při zápasech čtyři homeruny. Je to vždy něco mimořádného. Všichni na vás naskáčou, vy si v poklidu oběhnete hřiště. Paráda,“ rozplývá se.

Baseballista Lukáš Chromý.

Za radostí z úspěchů však stojí tvrdá dřina. Mladý talent si přidává oproti ostatním a připravuje se denně. Běh, posilovna a k tomu samozřejmě baseballové tréninky a zápasy. To je Chromého běžný týdenní plán. „Zaměřuji se hlavně na spodní polovinu a střed těla. Moc mi pomáhají moji trenéři, Tomáš Železný na atletiku a Přemek Mužík ve fitku,“ děkuje.

Podporu cítí také od své rodiny. Kromě rodičů za ním stojí i 19letá sestra, partnerka hlubocké hvězdy a reprezentanta Martina Mužíka. „On mi dělá osobního trenéra na pálce. A se ségrou máme hezký vztah, podporujeme se. Ona je úspěšná mažoretka, takže jsme taková sportovní rodina,“ přidává Chromý.

Když přemýšlíte o každodenním vytížení mladého sportovce, napadne vás, že by mohlo trpět jeho vzdělání. Netrpí. Baseballista je oddaný svým snům, ale uvědomuje si, jak je kariéra vrtkavá. „Chci hrát na nejvyšší úrovni, ale nechci, abych se tím živil. Toužím vystudovat a stát se lékařem,“ tvrdí student prvního ročníku Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích.

Objev a zájem vnímá i od spolužáků. Když se na adaptačním kurzu zmínil o svém koníčku, na další zápas přišla celá třída. „To mě moc potěšilo,“ přidává.

I díky českému úspěchu na nedávném World Baseball Classic cítí i od učitelů větší zájem o tento sport. Úlevy ale čekat nemůže a ani nechce. Složité rozmýšlení ho v tomto ohledu čeká v nejbližší době, protože má před sebou možnost ročního kempu v německém Regensburgu. „Láká mě to a určitě by mi to i pomohlo v kariéře. Ale musel bych být na online výuce, což je složitější,“ zvažuje.

Český mládežnický reprezentant by už v příští sezoně měl pravidelně nastupovat za Hlubokou v domácí extralize. To by byl další splněný cíl v kariéře baseballisty, který nejraději hraje na pozici spojky nebo na první metě. Zvládá však všechny posty, což je nutná podmínka k tomu, aby jednou mohl prorazit i v zámoří.

„Amerika, to je sen každého baseballisty. Všechno je tam na daleko vyšší úrovni. Mají tam skvělé podmínky, denně trénují. Strašně rád bych se tam dostal, ale vím, že je to složité. Je to můj cíl,“ uzavírá mladík, který zvládne odpal o rychlosti až 150 kilometrů v hodině.