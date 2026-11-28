Po porážkách 1:6 s Čínou a 2:4 s Nikaraguou čeští baseballisté brzy prohrávali i s Brity, ale v druhé směně po odpalu Vojtěcha Menšíka vyrovnali. Chyba britské obrany je pak posunula do vedení a tři body v sedmé směně definitivně rozhodly o výhře, jejíž výše nicméně k udržení naděje na postup nestačila.
Martin Pernička označil vítězství za hořké. „Je důležité, že jsme turnaj zakončili dobrým výkonem, bohužel na postup to nestačilo.“
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Šance na postup jsou spíš teoretické. Čeští baseballisté prohráli i s Nikaraguou
„Celý tým odvedl výbornou práci, ať už nadhazovači, obrana konečně fungovala... Na pálce jsme čelili dobrým nadhazovačům a byli jsme schopní na ně pálit a skórovat. Bohužel těch bodů nebylo víc, aby to stačilo na postup, ale třeba se tam někdy dostaneme,“ řekl na facebooku polař, který doběhl pro dva body.
Finálový turnaj Premier 12, obdoby mistrovství světa, v příštím roce uspořádají Japonsko a Tchaj-wan. Šampionát se rozšíří na 16 účastníků, Češi na něm ještě nikdy nehráli. Prvních 12 zemí světového žebříčku doplnily z kvalifikací Španělsko, Itálie, Čína a Nikaragua.
Kvalifikace v čínském Čung-šanu o postup na baseballový turnaj Premier 12
Česko - Velká Británie 6:1