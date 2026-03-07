Baseballisté nezvládli klíčový duel na WBC. Od Tchaj-wanu schytali debakl

  7:12
Čeští baseballisté prohráli na World Baseball Classic klíčový duel s Tchaj-wanem vysoko 0:14, skončil už po sedmé směně. Výběr trenéra Pavla Chadima tak s největší pravděpodobností obsadí ve skupině C poslední páté místo, přijde o jistou účast v dalším ročníku a bude muset hrát kvalifikaci. Turnaj v Tokiu zakončí český tým v úterý proti domácímu Japonsku.
Český baseballista Martin Červinka při utkání s Tchaj-wanem. | foto: AP

Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy neuspěli letos v Tokiu ani napotřetí. V prvním utkání podlehli Jižní Koreji 4:11, v pátek nestačili na Austrálii (1:5). Zápas s Tchaj-wanem dnes ztratili po nevydařeném úvodu, protože po dvou směnách prohrávali už 0:6. Výrazně k tomu přispěl čtyřbodový homerun Stuarta Fairchilda při obsazených metách

Tchaj-wan, šampion předloňského turnaje Premier 12, se dočkal první výhry. Předtím nebodoval proti Austrálii (0:3) ani proti Japonsku (0:13).

České reprezentanty by mohla udržet hře o čtvrté místo ve skupině jen nepravděpodobná shoda výsledků. Obhájci titulu Japonci by museli prohrát všechny zbývající zápasy a Češi je v závěrečném utkání porazit.

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, kdy hrají Češi

Baseballistům dnešní klíčový souboj od začátku nevycházel. Na nadhazovačském kopci ho zahájil Jan Novák, Tchaj-wanci ale díky aktivní hře doběhli hned v první směně pro dva body. Češi mohli odpovědět v dohrávce úvodní směny, daleký odpal amerického rodáka Terrina Vavry ale homerunem neskončil. Ačkoliv Chadimův tým obsadil první dvě mety, soupeři se ubránili a ve druhém inningu udeřili ještě tvrději. Postupně obsadili všechny mety a po homerunu Fairchilda stáhli čtyři body.

Nováka vystřídal později na kopci Tomáš Duffek, ale ani jemu se nedařilo soupeře zastavit. Ve čtvrté směně zapsal Tchaj-wan dva body a po dalším doběhu v páté směně vedl už 9:0.

Definitivní úder přišel v šestém inningu, kdy i přes několik změn na „českém kopci“ získali soupeři dalších pět bodů a dostali se do dvojciferného vedení. Češi se nakonec bodově neprosadili ani v sedmé směně a duel tak skončil za stavu 0:14 kvůli vysokému rozdílu předčasně.

World Baseball Classic - skupina C v Tokiu:

Tchaj-wan - Česko 14:0

