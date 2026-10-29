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Nezlomní Brewers ukončili po 57 letech čekání a poprvé ovládli Světovou sérii

Kryštof Morong
  7:53
Baseballisté Milwaukee Brewers slaví historické vítězství ve Světové sérii na...

Baseballisté Milwaukee Brewers slaví historické vítězství ve Světové sérii na hřišti Tampa Bay Rays. | foto: AP

Hráči Milwaukee Brewers slaví vítězství ve Světové sérii nad Tampa Bay Rays.
Hráči Milwaukee Brewers slaví na stadionu Tropicana Field vítězství ve Světové...
Fanoušci Milwaukee Brewers slaví na stadionu vítězství ve Světové sérii.
Majitel Milwaukee Mark Attanasio pózuje s Commissioner’s Trophy po vítězství v...
8 fotografií
Museli si den počkat. Ve Wisconsinu, ve státě velkých jezer a vyhlášených pivovarů však místní čekali na onen okamžik od roku 1970, kdy jejich Milwaukee Brewers vstoupili na mapu Major League Baseball. A teď se konečně dočkali. Pod zataženou střechou Tropicana Field porazili v pátém zápase domácí Tampa Bay Rays 4:1 a poprvé v historii ovládli Světovou sérii.

Přitom mohli slavit už ve středu. Když ve dvanácté směně čtvrtého duelu poslal míč na tribuny nováček Cooper Pratt a upravil na 3:2, zdálo se, že po vyřazení Dodgers smete Milwaukee 4:0 na zápasy i Tampa Bay.

Brewers dělily pouhé tři auty od titulu. Jenže v dohrávce Rays odpověděli čtyřmi odpaly za sebou a náhradník Ben Williamson hned z prvního nadhozu otočil na 4:3.

Domácí si tak sezonu prodloužili, jak se však ukázalo, pouze o jediný den.

V pátém utkání Milwaukee drama nepřipustilo. V poslední deváté směně sice Rays snížili zásluhou Chandlera Simpsona na 1:4, ale víc už closer na kopci Trevor Megill nedovolil. A tak když Jake Bauers zachytil příhoz Bricea Turanga na první metu, bylo rozhodnuto.

Hráči Milwaukee Brewers slaví vítězství ve Světové sérii nad Tampa Bay Rays.

Hráči vběhli na hřiště a tisíce fanoušků v modro-žlutých dresech, kteří si vzali dovolenou, aby vyrazili na Floridu, mohli konečně začít slavit. V připravených speciálních kšiltovkách a tričkách pak majitel Mark Attanasio poprvé v historii organizace Milwaukee Brewers zvedl nad hlavu pohár s ikonickými třiceti vlaječkami.

„Je to ten nejlepší pocit na světě. Všichni naši fanoušci jsou tady a vím, že město na to čekalo hrozně, hrozně dlouho,“ líčil kapitán Brewers Christian Yelich. „Jsme tak šťastní, že jim můžeme trofej přivézt domů. Nemůžu se dočkat, až se tam vrátíme a oslavíme to.“

„Nemám slov pro to, jak se teď cítím… Miluju tuhle hru,“ svěřil se nejužitečnější hráč finále, chytač William Contreras, který se v sérii blýskl osmi odpaly a čtyřmi staženými body.

Hráči Milwaukee Brewers slaví na stadionu Tropicana Field vítězství ve Světové sérii.

Čtyřiadvacetiletá superstar na nadhozu Jacob Misiorowski, která minulý pátek překonala rychlostní rekord Světové série, když vypustila ze své pravačky míč o rychlosti 103,5 mil za hodinu (166,57 km/h), znovu řádila na kopci.

A přestože ho v průběhu večera trápily křeče v lýtku, povolil soupeři pouhé dva hity, než musel kvůli zranění v šesté směně odstoupit.

Na dva auty se pálí jak? Po drtivé směně je Milwaukee krok od historického triumfu

„Nemám slov,“ prohodil Misiorowski. „Je úžasné jen tak pozorovat kluky, jak slaví. A to město – vím, že v Milwaukee teď musejí šílet. Je to skvělý pocit.“

Ofenzivu nastartovalo Milwaukee už ve druhé směně. Po jednometovém odpalu Coopera Pratta se dostal na metu Turang a sám Pratt po následném hitu Davida Hamiltona zařídil úvodní bod. V šesté směně pak Brewers vedení pojistili: Contreras odpálil dvoumetový hit a hned po něm přidal Pratt další úspěšný odpal.

Jacob Misiorowski v akci během pátého zápasu Světové série proti Tampa Bay Rays.

Dvaadvacetiletý Pratt prožil pohádkové chvíle – šesti odpaly v řadě v průběhu série vytvořil nováčkovský rekord finále, zatímco jeho spoluhráč Jackson Chourio zapsal rekordních jedenáct odpalů v pětizápasové sérii.

„Tohle je jeden z největších okamžiků mého života. Ach můj bože. Ani mi to nepřijde reálné,“ zářil Pratt, který přitom v nejlepší lize světa debutoval teprve v červnu. „Je to neskutečné. Trvalo to jen čtyři měsíce!“

Brewers smetli baseballové miliardáře z Los Angeles, dynastie Dodgers nebude

V roce 1957 vybojovali pro město první titul Braves, načež se klub přestěhoval do Atlanty. Když pak do Milwaukee po jediné sezoně zamířil baseball ze Seattlu a vznikli dnešní Brewers, čekali fanoušci na další Světovou sérii až do roku 1982. Proti rozjetým St. Louis Cardinals vedli tehdy 3:2 na zápasy, zbýval vyhrát jeden ze dvou duelů hraném na hřišti soupeře. Nestalo se.

Dlouhých pětadvacet let se pak nedostali ani do play off. Svou vyvolenou generaci si museli vychovat – většina současného kádru totiž prošla farmou Brewers. Od roku 2018 už pak ve vyřazovacích bojích chyběli jen jednou.

Radost Coopera Pratta po vítězství ve Světové sérii.

Majitel Milwaukee Mark Attanasio pózuje s Commissioner’s Trophy po vítězství v pátém zápase Světové série.

„Když se na to podívám zpětně, všechny ty předchozí týmy vedly k tomu současnému,“ popisoval zkušený nadhazovač Brandon Woodruff. „Jsou to ti správní lidé na správném místě.“

Letos ovládli základní část a se 103 výhrami vytvořili nový klubový rekord. V play off nejprve přejeli ve čtyřech zápasech San Diego a ve finále National League pak smetli dynastii LA Dodgers.

„Dokázali jste to pro to město, pro celý stát,“ řekl v proslovu hráčům manažer Pat Murphy. „Měli byste být na sebe nesmírně hrdí, protože jste prvním týmem Milwaukee Brewers v historii, který vyhrál Světovou sérii!“

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