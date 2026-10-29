Přitom mohli slavit už ve středu. Když ve dvanácté směně čtvrtého duelu poslal míč na tribuny nováček Cooper Pratt a upravil na 3:2, zdálo se, že po vyřazení Dodgers smete Milwaukee 4:0 na zápasy i Tampa Bay.
Brewers dělily pouhé tři auty od titulu. Jenže v dohrávce Rays odpověděli čtyřmi odpaly za sebou a náhradník Ben Williamson hned z prvního nadhozu otočil na 4:3.
Domácí si tak sezonu prodloužili, jak se však ukázalo, pouze o jediný den.
V pátém utkání Milwaukee drama nepřipustilo. V poslední deváté směně sice Rays snížili zásluhou Chandlera Simpsona na 1:4, ale víc už closer na kopci Trevor Megill nedovolil. A tak když Jake Bauers zachytil příhoz Bricea Turanga na první metu, bylo rozhodnuto.
Hráči vběhli na hřiště a tisíce fanoušků v modro-žlutých dresech, kteří si vzali dovolenou, aby vyrazili na Floridu, mohli konečně začít slavit. V připravených speciálních kšiltovkách a tričkách pak majitel Mark Attanasio poprvé v historii organizace Milwaukee Brewers zvedl nad hlavu pohár s ikonickými třiceti vlaječkami.
„Je to ten nejlepší pocit na světě. Všichni naši fanoušci jsou tady a vím, že město na to čekalo hrozně, hrozně dlouho,“ líčil kapitán Brewers Christian Yelich. „Jsme tak šťastní, že jim můžeme trofej přivézt domů. Nemůžu se dočkat, až se tam vrátíme a oslavíme to.“
„Nemám slov pro to, jak se teď cítím… Miluju tuhle hru,“ svěřil se nejužitečnější hráč finále, chytač William Contreras, který se v sérii blýskl osmi odpaly a čtyřmi staženými body.
Čtyřiadvacetiletá superstar na nadhozu Jacob Misiorowski, která minulý pátek překonala rychlostní rekord Světové série, když vypustila ze své pravačky míč o rychlosti 103,5 mil za hodinu (166,57 km/h), znovu řádila na kopci.
A přestože ho v průběhu večera trápily křeče v lýtku, povolil soupeři pouhé dva hity, než musel kvůli zranění v šesté směně odstoupit.
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Na dva auty se pálí jak? Po drtivé směně je Milwaukee krok od historického triumfu
„Nemám slov,“ prohodil Misiorowski. „Je úžasné jen tak pozorovat kluky, jak slaví. A to město – vím, že v Milwaukee teď musejí šílet. Je to skvělý pocit.“
Ofenzivu nastartovalo Milwaukee už ve druhé směně. Po jednometovém odpalu Coopera Pratta se dostal na metu Turang a sám Pratt po následném hitu Davida Hamiltona zařídil úvodní bod. V šesté směně pak Brewers vedení pojistili: Contreras odpálil dvoumetový hit a hned po něm přidal Pratt další úspěšný odpal.
Dvaadvacetiletý Pratt prožil pohádkové chvíle – šesti odpaly v řadě v průběhu série vytvořil nováčkovský rekord finále, zatímco jeho spoluhráč Jackson Chourio zapsal rekordních jedenáct odpalů v pětizápasové sérii.
„Tohle je jeden z největších okamžiků mého života. Ach můj bože. Ani mi to nepřijde reálné,“ zářil Pratt, který přitom v nejlepší lize světa debutoval teprve v červnu. „Je to neskutečné. Trvalo to jen čtyři měsíce!“
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Brewers smetli baseballové miliardáře z Los Angeles, dynastie Dodgers nebude
V roce 1957 vybojovali pro město první titul Braves, načež se klub přestěhoval do Atlanty. Když pak do Milwaukee po jediné sezoně zamířil baseball ze Seattlu a vznikli dnešní Brewers, čekali fanoušci na další Světovou sérii až do roku 1982. Proti rozjetým St. Louis Cardinals vedli tehdy 3:2 na zápasy, zbýval vyhrát jeden ze dvou duelů hraném na hřišti soupeře. Nestalo se.
Dlouhých pětadvacet let se pak nedostali ani do play off. Svou vyvolenou generaci si museli vychovat – většina současného kádru totiž prošla farmou Brewers. Od roku 2018 už pak ve vyřazovacích bojích chyběli jen jednou.
„Když se na to podívám zpětně, všechny ty předchozí týmy vedly k tomu současnému,“ popisoval zkušený nadhazovač Brandon Woodruff. „Jsou to ti správní lidé na správném místě.“
Letos ovládli základní část a se 103 výhrami vytvořili nový klubový rekord. V play off nejprve přejeli ve čtyřech zápasech San Diego a ve finále National League pak smetli dynastii LA Dodgers.
„Dokázali jste to pro to město, pro celý stát,“ řekl v proslovu hráčům manažer Pat Murphy. „Měli byste být na sebe nesmírně hrdí, protože jste prvním týmem Milwaukee Brewers v historii, který vyhrál Světovou sérii!“