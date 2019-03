Baseballisté Arrows startují sezonu v roli obhájců titulu

Úvodní duel hrají v domácím porubském Arrows Parku s olomouckými Skokany (19.00), v sobotu a v neděli nastoupí proti stejnému soupeři v Olomouci (pokaždé od 14.00).

„Všichni víme, že začíná nová sezona a všichni se na nás budou chtít vytáhnout. O to to budeme mít těžší, ale i když jdeme do této sezony jako mistři, víme, že je před námi dlouhá cesta k případné obhajobě, takže jsme zpátky na zemi, připravení bojovat,“ prohlásil hrající kouč Aleš Navrátil.

Přípravu zvládli ostravští baseballisté podle plánu. „Stihli jsme všechno, co jsme potřebovali, teď už jenom pilujeme drobnosti, tak ať jsme úplně připraveni na sezonu,“ podotkl Navrátil.

Mistrovský tým opustili Jakub Kaplan a Devon Ramirez. Vedení klubu se však podařilo sehnat zámořské posily - přišel nadhazovač Wesley Roemer, který už má zkušenosti s českou extraligou z brněnských Draků, a vnitřní polař Alex Rubanowitz. „Posílí naši nadhazovací rotaci a obranu,“ věří kouč.

Kromě domácí soutěže čeká tým Arrows i účast v Poháru mistrů, který se bude konat na začátku června v italské Boloni. „Budeme si muset předehrát některé zápasy, takže to bude časově o něco náročnější, ale celkově je sezona našlapaná, takže to oproti jiným týmům nebude velký rozdíl,“ řekl Navrátil.

„Na Poháru mistrů bychom rádi odehráli kvalitní zápasy a dobře reprezentovali Arrows na evropské scéně. Pokud by se nám podařilo bojovat o Final Four, byl by to sen, ale spíš se budeme soustředit na udržení poháru pro další roky.“

Doma mají Arrows cíl jasný - obhajobu. „Už tu cestu známe a budeme se jí držet. Ale musíme jít postupně, nejde přeskočit jednotlivé etapy,“ zdůraznil kouč.