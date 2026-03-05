Ukažme, že jsme nezaháleli! Baseballisté chtějí opět zaujmout na světovém jevišti

Trenér českých baseballistů Pavel Chadim na ME 2025 v Rotterdamu. | foto: Fotobanka ČBA

Autor:
Příběh týmu, který si musel vzít volno v práci, aby mohl čelit hvězdám s milionovými kontrakty, se v roce 2023 dostal až na titulní stranu New York Times. Neurolog Pavel Chadim se totiž tehdy dokázal s českou reprezentací kvalifikovat na nejprestižnější podnik svého sportu – World Baseball Classic.

Loni na podzim pak slavil historický bronz na mistrovství Evropy. A teď si národní tým pod jeho trenérským vedením na největším světovém jevišti zahraje po třech letech znova.

Přitom když na konci roku 2021 přebíral reprezentaci, procházel národní tým obměnou a velký úspěch stále unikal. Tři generace hráčů včetně té jeho se třicet let neúspěšně pokoušely o evropskou medaili.

Chadim však loni na podzim splnil, co si předsevzal. V duelu o bronz porazili jeho svěřenci na šampionátu v nizozemském Rotterdamu obhájce titulu ze Španělska 9:2 a získali vytoužený cenný kov.

Jenže on už předtím dokázal něco, co bylo dlouho považováno za nemožné.

V obraně si věříme, trumfem mohou být naši nadhazovači.

Pavel Chadimtrenér baseballové reprezentace

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Ukažme, že jsme nezaháleli! Baseballisté chtějí opět zaujmout na světovém jevišti

Trenér českých baseballistů Pavel Chadim na ME 2025 v Rotterdamu.

Příběh týmu, který si musel vzít volno v práci, aby mohl čelit hvězdám s milionovými kontrakty, se v roce 2023 dostal až na titulní stranu New York Times. Neurolog Pavel Chadim se totiž tehdy dokázal...

5. března 2026

Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United

Bukayo Saka slaví vedoucí trefu v utkání s Brightonem.

Náskok vedoucího Arsenalu narostl v anglické lize na sedm bodů. Ve vloženém 29. kole vydřel první tým tabulky výhru 1:0 v Brightonu, zatímco jeho hlavní sok v boji o titul Manchester City doma pouze...

4. března 2026  23:52

Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj

Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem.

Leverkusen i bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane, Bayer se dočkal triumfu po třech soutěžních zápasech.

4. března 2026  22:59

Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Do té doby se jim v zápase příliš nedařilo. Soupeř měl více šancí, dokázal na ně zatlačit. Jenže sparťanští hokejisté Kladno v 51. extraligovém kole (6:3) zlomili během krátké doby díky využité...

4. března 2026  22:23

Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha.

Hokejový útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude na západě Čech pokračovat minimálně do roku 2029. Klub to uvedl na svém webu.

4. března 2026  21:49

Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic.

Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka...

4. března 2026  21:25

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Dramatický návrat Houškových, Írán útočil v okolí letiště: To jsem se bál nejvíc

Jakub Houška s rodinou a dalšími navrátilci z Blízkého východu.

Když se během rozhovoru v poledne zkušebně rozezněly v Děčíně sirény, Jakuba Houšku to vyděsilo. „Už i tady... Jsme teď hotoví úplně ze všeho,“ odfoukl si bývalý basketbalový reprezentant. Pár hodin...

4. března 2026  21:14

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

4. března 2026  20:42

Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

4. března 2026  19:47

Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins...

4. března 2026  19:20

Dvě radostné zprávy v jednom týdnu. Tenisový pár oznámil svatbu i těhotenství

Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová.

Dva roky poté, co ukončila kariéru, má bývalá italská tenistka Camila Giorgiová hned dva důvody k radosti. Během jediného týdne oznámila dvě velké životní novinky. Nejprve potvrdila, že čeká miminko....

4. března 2026  18:42

