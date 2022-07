Třebíčský sen o semifinále byl blízko. Chybělo jediné vítězství

Trenér tu má rozdělanou práci, říká předseda klubu Právě on je podepsán za letošním historickým klubovým úspěchem, když jako trenér poprvé dovedl baseballisty Třebíče Nuclears do TOP 6. Jenže jen s tím se americký kouč Jeff Barto nespokojí. „Ano, celkově to pro nás byl dobrý rok,“ připouští Barto. „Poprvé jsme se dostali do play off, hrajeme lepší baseball. A kdyby se některé věci staly trochu jinak, mohli jsme být v semifinále...“ Místo toho však Nuclears o víkendu čeká „jen“ série o páté místo. „Myslím si, že tu má rozdělanou nějakou práci,“ odpovídá s úsměvem předseda třebíčského klubu Jan Urbánek na otázku, zda s Bartem počítá i pro příští ročník. „Jeff se netají tím, že chce v Třebíči pokračovat. Že s naším mladým týmem, se kterým nyní pracuje, má nějakou dlouhodobější vizi,“ pokračuje Urbánek. „Tak doufejme, že po sezoně nepřijde s tím, že chce odejít.“ Toho se však zřejmě není potřeba obávat. Barto, který Nuclears trénuje druhým rokem, se zde cítí jako doma. „Líbí se mu tady, má v Česku manželku a dítě. Bydlí v Brně, do Třebíče dojíždí, takže už je tady svým způsobem zakotvený,“ je přesvědčený šéf třebíčského klubu. A navíc si Barto pochvaluje atmosféru v týmu. „Zvykl si na tu partu, vytvořil se tu dobrý kolektiv. A to je taky důležité,“ uvědomuje si Jan Urbánek. „Naše mladíky si postupně chystá na další roky, proto jim už teď dává možnost kouknout se do závěrečných bojů. Aby měli nějaké zkušenosti a aby, až je přizve do týmu nastálo, nebyli úplní zajíci,“ všímá si zapojení Lukáše Smejkala (19), Filipa Kollmanna, Petra Tretery (oba 17) nebo Benedikta Růžičky (16). „Nemůžu si kluky vynachválit. Tvrdě dřou, jsou skvělí jako kolektiv, a navíc jsou velice mladí. Takže si myslím, že před sebou máme velmi slibnou budoucnost,“ věří Barto. „Myslím, že je vidět, že Jeff svou práci dělá systematicky. A určitě se máme ještě na co těšit také v dalších letech,“ je přesvědčený Urbánek.