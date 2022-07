Třebičtí baseballisté jsou zpátky ve hře o extraligové semifinále

„Povedla se nám výborná série,“ pochvaloval si třebíčský nadhazovač Lukáš Smejkal.

Úvodní duel série rozehráli oba soupeři už v pátek v Ostravě. Ten však musel být na začátku čtvrté směny za stavu 1:0 pro domácí přerušen pro déšť. Dohrával se až v sobotu v Třebíči, přičemž prostředí zdejšího areálu Na Hvězdě baseballistům Nuclears náramně svědčilo.

Zbývající zápasy Nuclears v play off extraligy Pátek 8. července

Eagles Praha – Třebíč 19.00

Sobota 9. července

Třebíč – Eagles Praha 16.00

Neděle 10. července

Eagles Praha – Třebíč 13.00

Pátek 15. července

Draci Brno – Třebíč 19.00 Sobota 16. července

Třebíč – Draci Brno 16.00

Neděle 17. července

Třebíč – Draci Brno 16.00

Průběžně se domácí dostávali na mety do pozic, z nichž se skóruje, a nakonec odcházeli ze hřiště s těsnou výhrou 2:1. Jedním z hrdinů utkání se stal třebíčský Lukáš Malý.

„Chytil při dvou autech míč letící do homerunu těsně nad plotem,“ prozradil mluvčí Nuclears Robert Vávra.

Pro třebíčský A-tým to přitom byla historicky úplně první výhra v play off nejvyšší domácí soutěže.

Druhou pak svěřenci hrajícího amerického trenéra Jeffa Barta přidali jen o pár hodin později, kdy slavili vítězství 2:0. „Výborně zahráli naši nadhazovači,“ radoval se Smejkal.

I hosté se nakonec dočkali

Ostrava uspěla až ve třetím souboji, kdy pro sebe urvala vítězství 4:1.

„Byl to těžký, ale kvalitní zápas, stáli proti nám dva zkušení nadhazovači,“ připomněl Smejkal, že hosté nasadili do hry dva ostřílené reprezentanty. V další sérii čeká na Třebíč bitva s Eagles Praha, která by měla buď potvrdit, či naopak zničit naděje Nuclears na semifinále. Pražský tým má přitom v tabulce o jedno vítězství víc.

Dva ze tří vzájemných duelů se budou hrát na stadionu v pražské Krči a pouze v jednom dostane výhodu domácího prostředí třebíčský celek. Konkrétně se vlastnímu publiku představí v sobotu od 16.00.