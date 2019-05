Baseballisty Třebíče čeká pohár v Praze, chybět zřejmě bude Erb

„Je to stále na plné obrátky. Hrajeme středa, pátek, sobota, neděle,“ líčí Gregor, který připouští, že pro něj je v tuto chvíli mnohem důležitější extraliga a tři víkendové duely s Draky Brno (v pátek a v neděli v Brně, v sobotu doma).

„Pro nás je prioritou účast v extraligovém play off, pohár nám nesmí zasahovat do zhuštěného programu našich nadhazovačů,“ má jasno Gregor. „Samozřejmě, pokud se naskytne příležitost hrát v poháru finále, tak se ji chopíme.“

Se Skokany vybojovali dvě výhry, třetí zápas ukončil déšť

V ligové soutěži si Nuclears o víkendu připsali dvě vítězství nad Skokany Olomouc. „U nich to bylo těžké, házel za ně jejich cizinec, Justin Woods, kterému se dařilo,“ popisuje průběh pátečního utkání Gregor. „Rozhodli jsme v páté a sedmé směně,“ vrací se k duelu, ve kterém jeho svěřenci dokázali otočit z 0:3 a 3:4 na konečných 7:4.

V sobotní odvetě naopak třebíčský tým už po pěti směnách vedl 11:5. „Domácí utkání bylo jednodušší. Hned v první směně to bylo 4:0, pak sice Skokani vyrovnali, ale my jsme se jim znovu trhli a zbytek utkání bylo pod naší nadvládou,“ pokračoval kouč.

Druhé sobotní utkání, ve kterém domácí tým po úvodní směně prohrával 0:3, muselo být ve čtvrté směně kvůli dešti zrušeno. „Zatím čekáme, kdy se bude dohrávat,“ krčí rameny Gregor. „Určitě bychom měli vyhrát, abychom se v tabulce posunuli ještě dopředu.“

Kouče stále mrzí předchozí smolné porážky o jediný bod

Třebíčský trenér lituje předchozích dvou smolných porážek svého celku na hřišti brněnských Hrochů (8:9 a 4:5). „Kdybychom oba ty zápasy v Brně neprohráli, tak bychom už možná měli jisté příčky v play off,“ uvědomuje si Gregor.

„Mrzelo nás to o to víc, protože jsme v obou zápasech do poslední směny vedli a nakonec jsme o bod prohráli,“ dodává. „Takže jsme se na Olomouc soustředili o to víc.“

Nepříjemnou kaňkou na vítězných duelech se Skokany je zranění americké posily, Daltona Erba. „Má něco s rukou, s ramenem. Je to v řešení, budu ho objednávat k doktorovi,“ neznal včera Gregor přesnou povahu zranění.