Bez play off. Třebíčské baseballisty čeká prolínací soutěži. A co pohár?

dnes 10:33

Do závěrečného víkendu základní části extraligové sezony vstupovali baseballisté Nuclears Třebíč s jasným úkolem: pokud chtěli udržet naději na účast v play off, museli pražské Tempo třikrát v řadě porazit. Týmu kouče Jana Gregora se to však nepovedlo ani jednou – doma prohrál 7:9 a 6:9, venku 2:12. Na vyřazovací část nejvyšší soutěže tak musí znovu zapomenout.