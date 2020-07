Baseballisté Nuclears musí změnit cíl: Hlavně se teď brzy zachránit

Nuclears však nezvládli dovést do úspěšného závěru nadějně rozehraná utkání. „S Technikou jsme prohráli až v nastavení, v tie breaku, přitom ještě v deváté směně to vypadalo, že ten zápas máme,“ vzpomíná Urbánek. „S Blanskem jsme prohráli těsně, o bod. To se taky nemělo stát. A pak tam byl ještě zápas s Arrows, kdy jsme vedli 2:1 a prohráli jsme,“ loví z hlavy nevydařená utkání. „To jsou zápasy, které chyběly k tomu, abychom na podzim hráli play off.“

Do elitní šestky, která své zápasy nadstavby rozehraje v pátek, se probojovali Arrows Ostrava, Draci Brno, Kotlářka Praha, Eagles Praha, Tempo Praha a Cardion Hroši Brno.

Naopak Technika Brno, Třebíč Nuclears, Olympia Blansko a SaBaT Praha si na rozlosování své soutěže budou muset ještě počkat. „Nová soutěž se bude prolínat s první ligou a poslední dva celky sestupují,“ vysvětluje Urbánek. „Myslím, že rozpis by mohl být znám koncem týdne.“

Do té doby budou mít třebíčští baseballisté volno. „Týden, maximálně dva bude přestávka,“ očekává Urbánek. „A pak se bude hrát.“

Cíl pro zbytek sezony je jasný: co nejdříve se vyhnout sestupovým starostem. „Nejdůležitější bude soustředit se na každý zápas a snažit se neprohrát. Udělat si co nejdřív nějaký náskok,“ plánuje Urbánek.

„Pokud kluci budou podávat takové výkony, jaké předváděli posledních šest kol, tak si myslím, že bychom to měli zvládnout,“ připomíná kouč pět vítězství z posledních šesti zápasů.

Při hledání příčin nepovedené základní části Urbánek zmiňuje i nevhodný termín soutěže. „Letos se to potkalo tak blbě, že některé víkendové zápasy nám propršely. A museli jsme jezdit hrát v týdnu,“ připomíná odložené duely.

„Navíc byly maturity, takže někteří naši kluci, kteří jsou studenti, se soustředili na školu. A když se tohle všechno potká v blbý okamžik, nemáte úplně plnou sestavu, tak se to může projevit,“ vysvětluje Urbánek. „To není výmluva. Jen hledám okamžiky, které nás play off mohly stát. Některé věci se nesešly, jak by se sejít měly,“ dodává zklamaně.