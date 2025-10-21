Famózní homerun v závěru otočil sedmý zápas a poslal Toronto do Světové série

Baseballisté Toronta Blue Jays si po 32 letech zahrají o triumf ve Světové sérii. V rozhodujícím sedmém zápase finále Americké ligy porazili tým Seattle Mariners 4-3 a stejným poměrem vyhráli sérii. V boji o cennou trofej jim bude soupeřem obhájce triumfu celek Los Angeles Dodgers. První zápas se hraje v pátek.
Seattle tak zůstává jediným týmem MLB, který se dosud ani neprobojoval do finále soutěže. V základní části přitom vyhrál s 90 vítěznými zápasy svou divizi.

Toronto po dvou homerunech soupeře ve 3. a 5. inningu tahalo za kratší konec, ztrácelo 1-3. Až do sedmé směny.

Televizní stanice zrovna v té chvíli nabídla statistiku, že celkem šestnáctkrát v sezoně hráči z kanadského města otočili zápas, když prohrávali po šesté směně.

Další vrchol mistra Šóha. Všestranný Japonec opět posunul hranice baseballu

A na pálku se postavil George Springer, opřel se do míče a ten zamířil za hrazení levého pole. S dvěma obsazenými metami a tudíž třemi body rázem otočil vývoj zápasu.

Springer vyskočil, zatnul pěsti, diváci začali šílet. Soupeři ze Seattlu jen svěsili hlavy.

„Jsem prostě tak šťastný. Za náš tým, fanoušky, naše město, zemi,“ hlásil Springer bezprostředně po zápase.

Toronto přitom sérii začalo katastrofálně. Prohrálo oba své úvodní zápasy doma, ale po přesunu do Seattlu vyhrálo dva ze tří duelů a donutilo sérii vrátit se zpátky do Kanady. Tady už využilo domácí prostředí.

Sedmý zápas série přitom Blue Jays hráli poprvé od roku 1985, tedy v roce, kdy většina torontského týmu ještě nebyla na světě.

Toronto tak poprvé od roku 1993 bude usilovat o titul ve Světové sérii. Finále začíná doma v pátek, Los Angeles Dodgers jsou obhájci prvenství.

