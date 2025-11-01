Infarktový závěr urvali Dodgers dvojautem, Světovou sérii rozhodne až poslední zápas

Baseballovou Světovou sérii čeká poslední možný zápas. Toronto Blue Jays nevyužilo svůj mečbol, na domácím hřišti prohrálo s Los Angeles Dodgers 1-3, kteří srovnali sérii na 3-3 na zápasy. Rozhodující bitva se v Torontu odehraje v noci na neděli.
Poslední aut. Miguel Rojas autuje na druhé metě Addisona Bargera a končí šestý zápas baseballové Světové série MLB Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers (31. října 2025) | foto: AP

Téměř 45 tisíc diváků v torontském Rogers Centru vidělo další parádní zápas. A infarktový závěr. Na obou stranách.

Nejprve v dohrávce posledního 9. inningu za stavu 3-1 pro Dodgers poslal domácí Addison Barger odpal až k plotu zadního pole. Míček ale zůstal zaklíněný pod hrazením, načež střední polař Dean zvedl ruce na znamení mrtvého míče.

Addison Barger z Toronta v šestém zápase baseballové Světové série MLB Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers (31. října 2025)

Fanoušci se chystají na šestý zápas baseballové Světové série MLB Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers (31. října 2025)

Bargerův spoluhráč se z první mety dostal až ke skórování, stejně jako sám pálkař. Rozhodčí skutečně vyhlásili mrtvý míč, běžci dostali jen třetí resp. druhou metu a body neplatily.

Krátce poté odpal Giméneze stopil ze vzduchu levý polař Kiké Hernández, rychle přihodil na druhou metu Rojasovi a ten šlápnutím vyautoval vracejícího se Bargera. Domácí si ještě vzali výzvu, ale video jen potvrdilo rozhodnutí na hřišti. Byl konec.

„Buď vyhrajete, nebo zemřete,“ zhodnotil zápas manažer vítězných Dodgers Dave Roberts. Do poslední směny přitom na nadhazovací kopec poslal Tylera Glasnowa, o němž se předpokládalo, že začne házet v rozhodujícím zápase. „Cítil jsem, že to zahraje, vsadil jsem na něj,“ vysvětlil svou volbu posledního nadhazovače.

Major League Baseball tak uvidí poslední možný zápas Světové série poprvé od roku 2019.

Přitom blízko titulu, prvnímu od roku 1993, bylo domácí Toronto. Po epickém třetím duelu, které po téměř sedmi hodinách a 18 směnách ztratilo, vyhrálo v Los Angeles další dva zápasy a těšilo se na domácí oslavy.

Rekordní thriller pro sebe urvali baseballisté Dodgers, opět řádil Ohtani

Vše podstatné ve třetí směně

Jenže obhájci titulu Dodgers byli proti. Parádní zápas opět odházel Yamamoto, v šesti směnách z 96 nadhozů zaznamenal 63 striků a 6 strikeoutů. A byl u všeho podstatného, což se odehrálo ve třetí směně.

Nejprve Will Smith odpalem do levého pole posunul k prvnímu bodu spoluhráče Edmana. Krátce nato pak klíčový odpal zaznamenal Mookie Betts, který poslal domů Ohtaniho a právě Smithe.

V dohrávce směny sice po odpalu Springera snížil Barger, ale to bylo z bodového zápisu šestého duelu všechno.

Dodgers byli v zápase maximálně úspěšní, k výhře jim stačily jen čtyři úspěšné odpaly proti osmi torontským.

Rozhodující bitva začíná v Torontu v 1 hodinu SEČ v noci ze soboty na neděli. Toronto může titulem navázat na dva triumfy z let 1992 a 1993, Dodgers se mohou stát prvním obhájcem trofeje po New York Yankees z let 1998-2000.

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Vzpomínáte? Isaac del Toro vjížděl do poslední horské etapy Gira v růžovém trikotu, s náskokem 43 sekund na druhého Ekvádorce Carapaze a 1:21 minuty na třetího Brita Simona Yatese. Přesto při svém...

31. října 2025  16:11

