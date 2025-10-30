Nováček vymazal soupeře, otočil sérii a přiblížil Toronto k triumfu ve Světové sérii

Blue Jays otočili sérii dvěma jasnými výhrami (6:2 a 6:1) poté, co před dvěma dny prohráli druhý nejdelší zápas historie MLB v 18. inningu.
Hrdinou pátého duelu se stal mladý nadhazovač Trey Yesavage. Draftován před rokem, ve slavné soutěži debutoval teprve před měsícem, ale v zápase zahrál rekordních 12 strikeoutů, čímž překonal nováčkovský rekord z roku 1949.
V jednom okamžiku vyautoval dokonce pět pálkařů Dodgers v řadě, což je také rekord Světové série.
„Hollywood by to takhle nezrežíroval. Už jen to, že jsem součástí tohoto všeho,“ řekl dvaadvacetiletý hráč, který v základní části soutěže stihl pouhé tři zápasy, v play off ale nastoupil už popáté.
Zatímco manažer Toronta John Schneider žertem označil Yesavageův výkon za „docela dobrý“, manažer poražených Dodgers Dave Roberts ho zahrnul chválou.
Ke svému týmu už tak pozitivní nebyl. „Není to dobrý pocit. Vidíte, že ti kluci hledají způsob, jak odpalovat, ale neděláme to dobře,“ řekl.
Samotný zápas bavil přes 52 tisíc diváků hned od začátku. Schneider a Guerrero ho odstartovali homeruny (Guerrero 8. homerunem v play off dorovnal Ohtaninho). Bylo to poprvé, co zápas Světové série začal dvěma homeruny po sobě.
Ve třetím inningu stejným způsobem odpověděl domácí Enrique Hernández odpalem do levého pole.
Pak už úřadovali pouze Blue Jays. Další bod stáhli ve čtvrtém inningu, dva přidali v sedmém a skóre uzavřel po odpalu Kiner-Falefy Ernie Clement v osmé směně.
Finálová série skončí o víkendu v Rogers Centre v Torontu. Šestý zápas se hraje v noci z pátku na sobotu v 1:00 SEČ, případný rozhodující duel o den později ve stejný čas.
Toronto vyhrálo Světovou sérii v letech 1992 a 1993, Dodgers mohou titul obhájit jako první tým od tří triumfů New York Yankees v letech 1998 až 2000. V historii tým, který zvládl pátý zápas za stavu 2:2, vyhrál celou sérii ve 46 z 68 případů.
Zajímavostí letošního ročníku MLB je také to, že poprvé v historii sezona soutěže začala i skončí mimo území Spojených států. První duely se totiž odehrály v Japonsku, závěrečné hostí Kanada.
Světová série, finále play off baseballové MLB
5. zápas:
Los Angeles Dodgers - Toronto 1:6, stav série 2:3.