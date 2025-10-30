Nováček vymazal soupeře, otočil sérii a přiblížil Toronto k triumfu ve Světové sérii

Autor:
  9:07aktualizováno  9:43
Baseballisté Toronta jsou blízko triumfu ve Světové sérii. Pátý zápas finále MLB na půdě Los Angeles Dodgers vyhráli 6:1, sérii na čtyři výhry otočili na 3:2 a titul po 32 letech mohou slavit už v noci z pátku na sobotu na svém hřišti.
Fotogalerie4

Vladimir Guerrero Jr. z Toronta se raduje z výhry v pátém utkání Světové série. | foto: AP

Blue Jays otočili sérii dvěma jasnými výhrami (6:2 a 6:1) poté, co před dvěma dny prohráli druhý nejdelší zápas historie MLB v 18. inningu.

Hrdinou pátého duelu se stal mladý nadhazovač Trey Yesavage. Draftován před rokem, ve slavné soutěži debutoval teprve před měsícem, ale v zápase zahrál rekordních 12 strikeoutů, čímž překonal nováčkovský rekord z roku 1949.

V jednom okamžiku vyautoval dokonce pět pálkařů Dodgers v řadě, což je také rekord Světové série.

Rekordní thriller pro sebe urvali baseballisté Dodgers, opět řádil Ohtani

„Hollywood by to takhle nezrežíroval. Už jen to, že jsem součástí tohoto všeho,“ řekl dvaadvacetiletý hráč, který v základní části soutěže stihl pouhé tři zápasy, v play off ale nastoupil už popáté.

Zatímco manažer Toronta John Schneider žertem označil Yesavageův výkon za „docela dobrý“, manažer poražených Dodgers Dave Roberts ho zahrnul chválou.

Trey Yesavage na nadhozu v pátém duelu Světové série.

Ke svému týmu už tak pozitivní nebyl. „Není to dobrý pocit. Vidíte, že ti kluci hledají způsob, jak odpalovat, ale neděláme to dobře,“ řekl.

Samotný zápas bavil přes 52 tisíc diváků hned od začátku. Schneider a Guerrero ho odstartovali homeruny (Guerrero 8. homerunem v play off dorovnal Ohtaninho). Bylo to poprvé, co zápas Světové série začal dvěma homeruny po sobě.

Ve třetím inningu stejným způsobem odpověděl domácí Enrique Hernández odpalem do levého pole.

Pak už úřadovali pouze Blue Jays. Další bod stáhli ve čtvrtém inningu, dva přidali v sedmém a skóre uzavřel po odpalu Kiner-Falefy Ernie Clement v osmé směně.

Finálová série skončí o víkendu v Rogers Centre v Torontu. Šestý zápas se hraje v noci z pátku na sobotu v 1:00 SEČ, případný rozhodující duel o den později ve stejný čas.

Toronto vyhrálo Světovou sérii v letech 1992 a 1993, Dodgers mohou titul obhájit jako první tým od tří triumfů New York Yankees v letech 1998 až 2000. V historii tým, který zvládl pátý zápas za stavu 2:2, vyhrál celou sérii ve 46 z 68 případů.

Zajímavostí letošního ročníku MLB je také to, že poprvé v historii sezona soutěže začala i skončí mimo území Spojených států. První duely se totiž odehrály v Japonsku, závěrečné hostí Kanada.

Světová série, finále play off baseballové MLB

5. zápas:

Los Angeles Dodgers - Toronto 1:6, stav série 2:3.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tjenová vs. FruhvirtováTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Tjenová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.31
  • -
  • 3.15
Géa vs. KumstátTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Géa vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
30. 10. 12:30
  • 1.20
  • -
  • 4.02
Zlín vs. Pardubice BHokej - 17. kolo - 30. 10. 2025:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 1.57
  • 4.71
  • 4.41
Cagliari vs. SassuoloFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Cagliari vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
30. 10. 18:30
  • 2.63
  • 3.11
  • 3.08
Pisa vs. LazioFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Pisa vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
30. 10. 20:45
  • 3.75
  • 3.16
  • 2.17
Carolina vs. NY IslandersHokej - - 31. 10. 2025:Carolina vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 1.74
  • 4.30
  • 3.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Ledecká si udělala test pohlaví: Jsem jen žena, ale vyšla i lehká alergie na kryptonit

Mezinárodní lyžařská federace FIS plánuje po vzoru Světové atletiky zavést genderové testy, které musí podstoupit závodnice, jež chtějí startovat v ženské kategorii. Zatím není jasné, kdy půjde o...

30. října 2025  9:45

Nováček vymazal soupeře, otočil sérii a přiblížil Toronto k triumfu ve Světové sérii

Baseballisté Toronta jsou blízko triumfu ve Světové sérii. Pátý zápas finále MLB na půdě Los Angeles Dodgers vyhráli 6:1, sérii na čtyři výhry otočili na 3:2 a titul po 32 letech mohou slavit už v...

30. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:43

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Doubek psal historii, mistrem smyku je jako teenager. Auto ho mění na extroverta

Když ve třinácti letech vyhrál domácí mistrovství v driftu v kategorii Street, stal se nejmladším českým šampionem v automobilovém sportu. Vladimíru Doubkovi je teď osmnáct a znovu přepisoval...

30. října 2025  7:53,  aktualizováno  8:40

Jokič exceloval, Lakers rozhodli v závěru. Krejčí sledoval výhru Atlanty jen z lavičky

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili nad Brooklynem 117:112 a připsali si druhou výhru v sezoně. Český reprezentant Vít Krejčí to sledoval jen z lavičky náhradníků. Hrdinou Los Angeles Lakers se...

30. října 2025  8:12

Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

V minulé sezoně si připsal obrovský úspěch. Jako teprve druhý Čech v historii se stal juniorským mistrem světa v lyžařských akrobatických disciplínách. Nadcházející zimu chce devatenáctiletý boulař...

30. října 2025

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fotbal se s ním rozhodl vypořádat. Z autových vhazování na útočné polovině se v posledních letech staly podobně nebezpečné situace, jako jsou rohové kopy, což...

30. října 2025

Columbus nasázel šest branek Torontu, čtyři body brali Coyle s Olivierem

Ve středu měla NHL napilno, čtvrteční program naopak nabídl jen jediné utkání. Se druhým startem ve dvou dnech se lépe vypořádal Columbus, když na domácím ledě rozstřílel Toronto 6:3. Čtyři asistence...

30. října 2025  5:35,  aktualizováno  6:12

Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola tenisového turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se...

29. října 2025  9:16,  aktualizováno  30. 10.

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Premium

A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.