Houston opět vyrovnal Světovou sérii, nadhazovači nedovolili Philadelphii odpal

Javier odházel suverénně úvodních šest směn. Poté ho na nadhazovačském kopci postupně vystřídali Bryan Abreu, Rafael Montero a Ryan Pressly a ani proti nim se soupeři nedostali do hry. Perfektní zápas odházel ve Světové sérii dosud jen Don Larsen z New York Yankees proti Brooklyn Dodgers v roce 1956, v play off se to naposledy podařilo v roce 2010 Royi Halladayovi z Philadelphie.

Hráči Phillies se na pálce nedokázali prosadit den poté, co naopak soupeře rozstříleli pěti homeruny a vyhráli 7:0. V play off prohráli na domácím hřišti v této sezoně poprvé.

Pátý zápas je na programu už dnes opět ve Filadelfii, v sobotním šestém a případném nedělním sedmém utkání bude mít výhodu domácího prostředí Houston.