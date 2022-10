V baseballové Světové sérii se o titul utká Houston s Philadelphií

Houston je ve finále Světové série počtvrté za posledních šest sezon a popáté celkově. Jediný triumf získal v roce 2017, kdy porazil 4:3 Los Angeles Dodgers. Tehdy byl ale přistižen při podvádění, kdy si při zápasech natáčel signály soupeře a hráči věděli, jaký typ nadhozu protivník zvolí. Klub poté dostal pokutu pět milionů dolarů a táhne se s ním nálepka podvodníků.

V této sezoně vyhráli Astros základní část Americké ligy suverénně s bilancí 106:56 a v play off neprohráli jediný zápas. Nejprve vyřadili 3:0 Seattle, následně deklasovali 4:0 NY Yankees. V rozhodující sérii bude chtít Houston napravit loňskou porážku s Atlantou Braves (2:4). Poslední dva finalisté, kteří prošli do Světové série bez porážky, rozhodující boj o titul prohráli.

Houston se opírá o výborný nadhoz. Hlavními postavami týmu jsou Alex Bregman, Justin Verlander, José Altuve, Yordan Álvarez nebo pětadvacetiletý Jeremy Peňa, který vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče semifinále Americké ligy. Trenér Dusty Baker usiluje v 25. sezoně o první vítězství ve Světové sérii. V 73 letech je nejstarším koučem v historii Světové série.





Hráči Philadelphia Phillies se radují z triumfu v NL Championship Series.

„Na sto procent to chceme vyhrát pro něj,“ řekl Bregman. „Jsme nadšení, když můžeme jít na hřiště a bojovat za něj. Víme, že tenhle tým miluje a miluje vítězství. Je téhle hře oddaný a my pro něj chceme získat titul,“ doplnil.

Philadelphia se do finále dostala nečekaně. Do play off postoupila ze šestého místa v Národní lize a třetí příčky ve Východní divizi (87:75). Jeden z outsiderů vyřazovací fáze ale nejprve v předkole vyzrál na St. Louis, ve čtvrtfinále si vyšlápl na obhájce titulu Atlantu 3:1 a později porazil 4:1 San Diego. Ve finále jsou Phillies poprvé od roku 2009 a mohou získat první titul po čtrnácti letech. Předtím vyhráli Světovou sérii ještě v roce 1980.

Tým bude spoléhat na Zacka Wheelera, Kylea Schwarbera, Rhyse Hoskinse či Bryce Harpera, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Národní ligy. „Všechno, co jsme si představovali, se stalo. Nic nás na té cestě nezklamalo. A s Brycem to je stejné. Chce vyhrávat a udělá vše, co je třeba. Je jedno, kam ho postavíte, zahraje, kdekoliv tým potřebuje,“ řekl majitel klubu John Middleton.

Světové série začne v sobotu v Houstonu ve 2:03 SELČ.