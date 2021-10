Baseballisté Houstonu zdolali Atlantu, ve Světové sérii je vyrovnáno

Druhý metař Altuve doběhl pro první bod utkání v úvodní směně a odpalem za bariéru v sedmé pečetil vítězství. „Můžete se na pálce dlouho trápit, ale play off je o velkých odpalech,“ řekl Altuve, který v play off odpálil už svůj dvaadvacátý homerun v kariéře a v historických tabulkách se dotáhl na druhého Bernieho Williamse. „Statistiky nás ale nezajímají, chceme vítězit, a to jsme dokázali jako tým a chceme v tom pokračovat. Snad jich (výher) přidáme dost,“ myslí na celkový triumf.

Max Fried z Atlanty.

Atlanta na začátku druhé směny srovnala na 1:1, ale v její dohrávce domácí pod otevřenou střechou stadionu Minute Maid Park po sérii odpalů i jedné chybě obrany Braves zaznamenali čtyři body. Na nadhozu dodal Houstonu v pěti směnách klid José Urquidy. „Byl jsem maximálně soustředěný a atakoval jsem strikezónu,“ řekl nadhazovač.

Astros vyhráli ve Světové sérii na domácím hřišti po pěti porážkách a poprvé od roku 2017, kdy slavili titul. „Po prohraném první utkání jsme jako vždy zůstali pozitivní,“ řekl Altuve.

Atlanta se tentokrát neprosadila v útoku, ale nyní bude mít třikrát za sebou výhodu domácího hřiště. „Lepší by bylo si přivézt dvě výhry, ale i nerozhodný stav je dobrý,“ řekl kouč Braves Brian Snitke. „Už se nemůžu dočkat našich fanoušků, to bude jízda,“ řekl chytač Travis d’Arnaud.