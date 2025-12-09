Ohtani obhájil s Los Angeles Dodgers triumf ve Světové sérii a počtvrté získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže MLB. V anketě AP navázal na prvenství z let 2021, 2023 a loňska.
„Získat tohle ocenění vícekrát je opravdu velká věc. Loni jsem říkal, že chci vyhrát znovu a budu tvrdě pracovat, abych vyhrál i příští rok,“ řekl Ohtani.
Druhý v anketě skončil švédský tyčkař Armand Duplantis, který získal třetí titul mistra světa a čtyřikrát letos překonal světový rekord. Třetí místo obsadil španělský tenista Carlos Alcaraz, první hráč světa v této sezoně ovládl Roland Garros a US Open.
Absolutní rekordmankou ankety AP je s šesti triumfy dvojnásobná olympijská vítězka v atletice z roku 1932 Mildred Didriksonová, která se později věnovala úspěšně také golfu.