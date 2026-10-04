Po otevření přicházejí do areálu nejprve rodiče s dětmi, postupně jej ale naplňují všechny věkové kategorie. Na to, že se akce koná na začátku října, vychází počasí na jedničku. Příjemných dvacet stupňů a slunečno. Problémem může být pouze umístění tribuny, která se nachází přímo naproti ostrému slunci. Naštěstí skoro všichni baseballisté nosí kšiltovku, takže to většině fanoušků nemusí vadit.
Zatímco hráči obou reprezentací nastupují na hřiště, opodál děti lajnují vedlejší menší hřiště, na kterém za chvíli nastoupí ke svým duelům. Kromě zápasu mužů totiž začíná také dětský turnaj. Přišly ale i děti, které baseball nehrají. Některé z nich fandí, jiné si užívají skákací hrady, kolotoč nebo jiné hry.
Pauzy mezi směnami zkracují vystoupení mažoretek, kejklířů nebo parkuristů. Aktivity jsou připraveny i pro dospělé, ale na pivní štafetu se přihlásily jen děti, takže se z ní stala limonádová štafeta.
„Myslím, že tady mohlo být kolem tisícovky lidí. Čekal jsem ještě víc, ale neměl jsem to podložené prodejem vstupenek. Ve výsledku jsem ale spokojený,“ říká prezident klubu Oldřich Hradil.
Mezi diváky je i jedna z největších českých hvězd posledních let – Ondřej Satoria. 29letý nadhazovač, kterého si podobně jako olomouckého Martina Schneidera oblíbili japonští fanoušci na prestižním World Baseball Classic. Před nedávnem ale reprezentační kariéru ukončil a zápas sleduje jen jako divák. „Super akce, je teplo, přišlo hodně lidí a nejlepší je, že vyšlo počasí,“ povídá Satoria.
Jediný, kdo si akci pravděpodobně neužívá, je moderátor na hlavním hřišti, kterému od začátku nefunguje mikrofon. U zpěvu hymny tento problém řeší fanoušci, kteří se hlasitě přidávají ke zpěvákovi. „Dnes sice vyšlo počasí i atmosféra, ale odešel nám zesilovač, takže se pořád máme co učit,“ usmívá se Hradil.
Zápas začíná a po prvním odpalu se ozývá i kotlík českých fanoušků, který celou dobu usilovně fandí. Přišli ale i návštěvníci, kteří jsou na baseballovém utkání poprvé. „Radši se mě na nic neptejte,“ odpovídá se smíchem jedna z divaček. „Akce jako celek je pěkná, ale ten zápas... Mně to přijde až jako nuda. Pořád stojí a na něco čekají,“ dodává.
Jiní by se zase dali nazvat skalními fanoušky. „Můj táta je v realizačním týmu reprezentace, takže se s repre snažím jezdit často,“ říká mladý divák, který celé utkání bedlivě sleduje. „Líbí se mi tady, je to sice menší než třeba v Praze, ale organizace je výborná. Přišlo dost lidí a všechny aktivity jsou taky super,“ pokračuje.
Zápas reprezentací graduje a spěje do svého finále. V sedmé směně nejprve třikrát bodují Němci. Hned vzápětí však předvádí dvoubodový odpal český reprezentant Krejčiřík a tím pomohl i domácímu týmu ke třem bodům v dané směně. Tato část zápasu je prozatím nejdelší, ale taky nejzábavnější.
„Hodně jsme omladili tým, takže jsem rád, že se teď kluci chytili a doufám, že ještě otočíme. Konečně jsme skórovali, protože se na to už skoro nedalo dívat,“ směje se Satoria. „Teď jsou na řadě dobří pálkaři, takže věřím, že to otočí,“ doplňuje bývalou oporu národního týmu jeden z diváků.
Satoria: Jsem rád, že už se můžu jen dívat
Vysněný obrat se ale nedaří a Češi prohrávají s Německem 3:5. „Němci na nás byli připravení a chtěli vyhrát. Loni jsme na German Series u nich třikrát vyhráli a myslím, že nám to chtějí oplatit. Bylo vidět, že oba týmy jsou v jiné části přípravy. Vyzkoušeli jsme nějaké mladé kluky, z nichž velká část bude na začátku listopadu hrát mistrovství světa do 23 let v Nikaragui, to je pro český baseball ohromná čest,“ popisuje reprezentační manažer Pavel Chadim.
Po druhé prohře proti Německu v řadě se nabízí otázka, jestli Satoriu ještě neláká stoupnout si na kopec a hodit pár nadhozů... „Abych řekl pravdu, tak vůbec. Jsem rád, že už jsem mimo a můžu si užívat rodinu a volný čas. Ale baví mě se na to dívat,“ přiznává Satoria. Manažer Chadim by ale návrat svého bývalého svěřence ocenil: „Stoprocentně by se nám hodil. Myslím si, že s Ondrou by naše šance na postup do Premier12 stouply nejméně dvakrát.“
Sobotní část akce pomalu končí. Na hřišti ještě vybraní hráči zápolí v takzvaném homerun derby o to, kdo nejlépe a nejčastěji odpálí. Kromě obdivování dalekých odpalů diváky pobaví naturalizovaný hráč České reprezentace Ryan Johnson, jenž si svůj nepovedený vysoký odpal chytil do vlastní čepice.
„Pro nás to znamená strašně moc. Zase jsme si dokázali, že takové akce umíme uspořádat na nejvyšší úrovni. Děkovala nám za to i německá reprezentace. Požadavky týmů jsou dnes nadstandardní a podle mě není moc klubů, které je dokážou naplnit a využít ve svůj prospěch. Díky tomu se k nám třeba budou chtít vrátit,“ věří Hradil.
Nadšený byl i Chadim, jenž s Českem dvakrát postoupil na WBC: „Jsem moc rád, že další krajské město má krásný stadion a investuje do mládeže a hřišť. Užili jsme si to a Skokanům Olomouc moc děkujeme.“
A co klubu do dalších 50 let přeje jeho prezident? „Přání bylo mnoho, ale já nám přeju, abychom tady měli mládež na špičkové úrovni, aby baseball děti bavil. K tomu je důležité mít dobré zázemí a kvalitní profesionální trenéry. Když to budeme mít, budeme tady moct mít děti a bude se tady moct hrát mistrovství Evropy nebo kvalifikační zápasy. K tomu máme dobře nakročeno,“ uzavírá Hradil.