Baseballista Schneider: Nehraju kvůli jménu na zádech. Bude pokračovat v reprezentaci?

Lukáš Jakubíček
  11:38
Ačkoli je baseball celosvětovým fenoménem, v Česku se do povědomí širšího spektra diváků dostal až před několika lety. Jedním ze zlomů byla historicky první účast českého národního týmu na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC) v roce 2023.

Martin Schneider na World Baseball Classic. | foto: Profimedia.cz

V první polovině března 2026 se Česko na turnaji představilo podruhé a opět u toho byl olomoucký Martin Schneider, jenž kariéru baseballisty už 13 let kloubí s prací hasiče. Čerstvě 40letý nadhazovač vyhrál během kariéry dvanáctkrát českou extraligu a jednou Australian division one. Momentálně hraje za olomoucké Skokany, kde dělá také sportovního ředitele.

Po první účasti v Japonsku se společně s reprezentačními parťáky stali hrdiny. Rok poté se tam představil i na Global Games v barvách týmu Evropy, kde se zranil. Teď se Schneider do reprezentace vrátil a zúčastnil se WBC 2026. „Bohužel to nedopadlo tak, jak jsem si představoval. Zdravotní stav mě dohnal, což se na výsledku mého házení projevilo,“ hodnotí s odstupem Schneider.

Nastoupil při vysoké porážce proti Tchaj-wanu 0:14 a zblízka sledoval také zápas s jedním z nejlepších týmů světa Japonskem, kterému Česko sedm směn vzdorovalo a drželo remízu 0:0, jenže pak padlo.

V náročné skupině tentokrát čeští baseballoví reprezentanti ani jednou nevyhráli a účast na třetím turnaji WBC v řadě si tak pokusí vybojovat v kvalifikaci.

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Jak jste prožíval zápas s Japonskem? Dlouho to bylo vyrovnané, Ondřej Satoria se loučil s kariérou…
Ondrovi jsem to samozřejmě hodně přál, věděl jsem, že dlouhodobě předvádí dobré výkony a velké zápasy umí. Všichni jsme mu fandili, ale trošku mě mrzí, že jeho příběh přebil samotný zápas. Mluvil jsem s ním o tom, moc mu to přeju, ale mluví se o tom, že Ondra házel skvěle, že jsme sedm směn hráli 0:0 s Japonskem… Ale na konci jsme prohráli 0:9. Dívám se na to tak, že mě nezajímá, že jsme sedm směn hráli vyrovnaně, ale dostali jsme devět bodů v osmé směně, to prostě není dobrý výsledek. Ať si říká, kdo chce, co chce. Možná se na mě někdo bude dívat skrz prsty, ale já to tak mám.

Pro vás to byl návrat do reprezentace po zranění. Počítal jste s tím, že na turnaj pojedete?
Celé dva roky jsem měl obavy, ale dělal jsem všechno pro to, abych měl čisté svědomí v tom, že pokud dostanu nominaci, budu ji moct přijmout a budu moct týmu pomoct hrát konkurenceschopně. Neudělal bych to kvůli jménu na zádech, nebo tomu, co mám za sebou. Bohužel to nedopadlo tak, jak jsem si představoval. Zdravotní stav mě dohnal, což se na výsledku mého házení v zápase projevilo. Počítali jsme s tím, že se to může stát. Naštěstí to bylo v zápase, který byl v podstatě rozhodnutý. To nemění nic na tom, že mě to trápí.

Nadhazovač Martin Schneider v akci proti Australanům na World Baseball Classic.

S čím jde nadhazovač do hry za stavu 0:9 v šesté směně?
Na to se jako nadhazovač nemůžete dívat. Pokud jde nadhazovač v takovém zápase na kopec a řekne si, že tam je jenom kvůli tomu, aby si hodil, nebo pošetřil spoluhráče, nikdy to nemůže dopadnout dobře. Nadhazovač musí mít nastavenou mentalitu tak, že nastupuje z nějakého důvodu, například zastavit útok. I když to bylo 0:9, pořád tam jdu s tím, že potřebuju útok soupeře zastavit a věřím svým klukům, že jsou schopní s výsledkem něco udělat. Baseball na světové i nejnižší úrovni končí po třetím outu v deváté směně. Pokud neuděláte 27. out, zápas nikdy neskončí. I nejlepší týmy můžou dělat chyby, jsou to jenom lidi. Udělají chyby, dáte dva homeruny a je to 9:6.

Jaké vlastně byly ambice Česka na WBC 2026?
Když jedu kamkoli s jakýmkoli týmem, tak jedu vyhrát. Už na prvním WBC byly predikce, že pokud se chceme zachránit, musíme porazit Čínu. Já jsem už tam říkal, že si jdeme pro postup ze skupiny do čtvrtfinále. Všichni se mi smáli, a nakonec se ukázalo, že jsme do sedmé směny posledního zápasu o čtvrtfinále opravdu hráli. S tím jsem do Japonska jel i letos. I když se říkalo, že máme skupinu smrti, ale na takové věci se nedívám. Myslím si, že je špatně, když někdo jede na turnaj s tím, že nechce vyhrát a udělat co nejlepší výsledek. Pokud budeme kalkulovat s tím, koho můžeme porazit a nebudeme se snažit vyhrát s kýmkoli na světě, tak se nikdy neposuneme dál.

Dokážete letošní turnaj porovnat s tím před třemi lety?
Osobně jsem na oba turnaje jel v úplně jiné pozici. Letos jsem měl zdravotní problémy, jsem po operaci ramene a věděl jsem, že rozhodně nebudu základní stavební kámen nadhazovačské rotace. Věděl jsem, jaká je moje pozice, ale pořád jsem tam jel s tím, že v nějaký moment turnaje můžu týmu pomoct. Takže pozici jsem měl jinou, ale celkově se můj přístup nezměnil.

A váš pocit z turnaje?
Už jsme věděli, do čeho jdeme, ale na druhou stranu jsem věděl, že už nemáme koho překvapit. Moment překvapení byl před třemi lety, kdy nikdo nevěděl, co od nás čekat. Lidi v Japonsku si nás zamilovali díky tomu, jaký výkon jsme na prvním turnaji předvedli. Na druhou stranu soupeři už kvůli tomu nechtěli nic podcenit, jsou to profesionální týmy, nejlepší hráči na světě. Neříkám, že na prvním turnaji něco podcenili, ale letos už věděli, co od nás čekat a jak se na nás připravit.

Co se za celé tři roky v českém baseballu změnilo?
Já si myslím, že každý rok se něco mění. Celá baseballová komunita se snaží baseball malými krůčky posouvat dopředu a myslím, že se nám to daří, i když to na WBC výsledkově nedopadlo. S Classicem výsledkově nejsem spokojený, ale myslím si, že výsledek reálně neodráží současný stav českého baseballu. Je to spojené i s tím, že v podstatě třetina týmu byli noví kluci, kteří nejsou horší. Naopak talentu mají víc, než jsme měli my, ale měli krátkou dobu na zapracování do týmu a zjištění, jak kultura národního týmu funguje.

Baseballisté se loučili důstojnou porážkou s Japonskem. Satoriovi se tleskalo ve stoje

Jak to myslíte?
Zkušenosti z velkých zápasů jsou nepřenositelné. Zkušenost výsledkově není úplně pozitivní, ale myslím si, že posune nás, co už to máme za sebou, ale hlavně nové mladé kluky, na kterých bude stát budoucnost českého baseballu.

Budete v reprezentaci pokračovat?
Vůbec netuším. Nevím, jak na tom budu zdravotně. Nechci hlásit konec, ani že to budu zkoušet. S aktivním baseballem rozhodně nekončím a budu dělat všechno pro to, abych byl platný v jakémkoli týmu. Ať už to bude v Olomouci nebo v reprezentaci, pokud se do ní třeba ještě někdy dostanu a jestli někoho ještě napadne mě nominovat. Nic neuzavírám, před národním týmem je spousta výzev a pokud to půjde, rád budu součástí. Ale když se to nestane, tak taky nekončím, mám spoustu jiných závazků a projektů v Olomouci, které mě naplňují a baví. Osobně si nepotřebuju nic dokazovat, v nároďáku chci být, abych pomohl českému baseballu, ne kvůli sobě.

Jakým způsobem z pozice sportovního ředitele pomáháte Skokanům? Co přesně je náplní vaší práce?
Starám se o kompletní chod klubu po sportovní stránce. U A týmu řeším soupisku, shánění importů jako posil. Samozřejmě i tréninky, což si dělíme s generálním manažerem Kubou Vojákem. Měli jsme domluveného Adonaie Gutierreze, který u nás byl loni jako trenér, měli jsme podepsanou dlouhodobou smlouvu. Bohužel ho nepustili do Evropy. Dostal zákaz za nepovolené překročení turistického víza, takže jeden rok nesmí vstoupit do Schengenského prostoru. Ale do příštích sezon s ním počítáme. Tuto sezonu musíme s Kubou nést na vlastních zádech, což není jednoduché s tím, jaké máme pozice ve vedení klubu, oba ještě i hrajeme a k tomu trénování. Mysleli jsme, že nám to trošku uleví, ale ten jeden rok ještě přežijeme.

Co dalšího děláte?
Moje hlavní práce je práce s mládeží a trenéry. Soustředíme na výchovu trenérů, předáváme jim naše zkušenosti, a hlavně systém, jakým způsobem vést mládež. Občas na tréninky chodím, dívám se, jak to funguje, radím jim a komunikuju. Takže řeším kompletní chod klubu ze sportovního hlediska.

Jak hodnotíte minulou sezonu Skokanů?
Mohlo to být lepší, ale bohužel jsme loni všechno podřídili velké rekonstrukci. Nechci říct, že sportovní stránka šla úplně bokem, ale měli jsme spoustu práce s rekonstrukcí. Dávali jsme tomu všechno, co můžeme, ale byly tam mezery a výsledkově se nechceme pohybovat v těchto patrech tabulky. Ať už budeme bojovat o extraligu, nebo ne, vždycky chceme být na horních pozicích a konkurenceschopní nejlepším týmům v první lize. Dlouhodobě chceme první ligu co nejvíc zkvalitňovat a snažíme se vymýšlet kroky, aby výkonnostní propast mezi první ligou a extraligou byla co nejmenší.

Je ambicí Olomouce dostat se do nejvyšší soutěže?
Určitě ano, ale je to dlouhodobý cíl. Od té doby, co jsme s Kubou tým přebrali máme tento cíl, ale není to tak, že to musí být za každou cenu letos a všechno tomu podřídíme. Olomouc by z mého pohledu měla být v extralize, je to tradiční tým. Ale pro nás se nic nemění, pokud na to budeme čekat dva roky, nebo pět let. Máme to založené na mládeži, které teď máme hodně a myslím si, že jdeme správným směrem. Když se do extraligy dostaneme až s klukama, kterým je teď deset let, tak budu taky spokojený.

Jak probíhala jednání s týmem Diving Ducks, se kterým jste loni navázali spolupráci?
Ve Wieneru jsme byli na několika schůzkách, spolupracujeme na sportovních projektech, ale předáváme si znalosti i z vedení klubu nebo výstavby hřiště, protože máme v plánu stavět halu. Prakticky se spolupráce projeví o víkendu od třetího do pátého dubna. Bude tady nultý ročník mezinárodního předsezonního turnaje, přijedou čtyři mužské týmy a čtyři týmy kategorie U10. Mimo jiné se i město Olomouc dlouhodobě snažilo o diplomatickou spolupráci s Wienerem Neustadt. Nedařilo se jim to, ale když se dozvěděli, že jsme s nimi navázali sportovní spolupráci, tak nás požádali, abychom jim domluvili schůzku.

Podařilo se to?
Nějakým způsobem jsme to diplomaticky zkusili i na meziměstské úrovni, takže se z nás na chvíli stali politici a domluvili jsme schůzku i představitelům obou měst. Spolupráce se navázala, takže máme i mimosportovní přesah (směje se).

Jak těžké je tohle vše skloubit prací hasiče?
Je to velice náročné, už to dělám třináct let a vidíte, že to jde (směje se). Náročné je to psychicky, fyzicky i časově nejen pro mě, ale i pro moji rodinu, ale mám kolem sebe lidi, kteří mě podporují. Rodina, lidi v práci, vedení… Bez toho by to nešlo. Je to směnová práce, takže ostatní baseballisti chodí do práce od pondělí do pátku a víkend mají na baseball. To se mi nestává, já mám pokaždé jiný týden. Celkově v sezoně to znamená, že 30 procent zápasů chybím, ale hráči, trenéři i vedení o tom ví. Výjimka je, že když jsem součást národního týmu. Ve služebním zákonu je, že pokud reprezentujete Českou republiku v čemkoli, tak máte nárok na služební volno. S tím počítám dlouhodobě dopředu, oficiálně si zažádám a pokud to nenarušuje chod směny nebo celé stanice, tak mi vždycky vyhoví.

Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

30. března 2026  12:09

Vzepětí velikánů v Praze. Na samém konci přece jen i se čtverným axelem Malinina

Premium
Ilia Malinin při volné jízdě na světovém šampionátu v krasobruslení v Praze.

Jindy velmi kritická Kateřina Kamberská, mezinárodní rozhodčí ISU, v závěru pražského světového šampionátu jen žasla: „Co tu ukázaly ženy, bylo z říše snů. A teď při mužích už mi začínají docházet...

30. března 2026

Baseballista Schneider: Nehraju kvůli jménu na zádech. Bude pokračovat v reprezentaci?

Martin Schneider na World Baseball Classic.

Ačkoli je baseball celosvětovým fenoménem, v Česku se do povědomí širšího spektra diváků dostal až před několika lety. Jedním ze zlomů byla historicky první účast českého národního týmu na prestižním...

30. března 2026  11:38

Český tenista opět v top 10? Už je nejvyšší čas. Ale musím se ještě zlepšit, ví Lehečka

Jiří Lehečka s trofejí pro poraženého finalistu na turnaji v Miami.

Při otázce na žebříčkové umístění vám tenisté většinou odpovědí, že ho příliš nesledují, protože je to pro ně jen číslo. Ale kdo by nechtěl být například mezi deseti nejlepšími hráči světa? Konkrétně...

30. března 2026  11:15

Dva a půl roku po operaci mozku vyhrál Woodland další golfový turnaj PGA

Gary Woodland

Dva a půl roku po operaci nádoru na mozku se americký golfista Gary Woodland dočkal dalšího vítězství. V Houstonu ovládl turnaj PGA Tour. V 41 letech si prožil další turbulentní emoce. Pátý titul v...

30. března 2026  10:54

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem

Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield...

30. března 2026  10:49

Čeští curleři na MS opět prohráli. Švýcarům podlehli v dodatečném endu

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)

Čeští curleři podlehli ve svém pátém duelu na mistrovství světa v USA Švýcarsku 7:9 v dodatečném endu a s bilancí jedné výhry a čtyř porážek jsou v tabulce na předposledním dvanáctém místě....

30. března 2026  10:14

Denver otočil zápas NBA s Golden State, Jokič další triple double nepřidal

Nikola Jokič se jako tank řítí ke koši Golden State. Brání ho Draymond Green.

Basketbalisté Denveru otočili zápas NBA s Golden State a vyhráli na domácí palubovce 116:93. Hvězdný pivot Nikola Jokič se pokoušel o pátý triple double za sebou, nakonec mu chyběly dvě asistence. V...

30. března 2026  10:07

Lehečka se po finále v Miami posunul na životní 14. místo světového žebříčku

Jiří Lehečka dobíhá k míči ve finále turnaje v Miami.

Jiří Lehečka se po finálové účasti na turnaji série Masters v Miami posunul ve světovém tenisovém žebříčku o osm pozic na životní 14. místo. Karolína Muchová atakuje po semifinále na floridském...

30. března 2026  9:25

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci...

30. března 2026  9:17

Loučící se Václavík: A teď si chci užít normální život. Školství ho zatím neláká

Adam Václavík na závěrečné exhibici v Jablonci nad Nisou, kde se loučil s...

Zamával tleskajícím divákům a v cíli dostal hobla od parťáků z reprezentace. Biatlonista Adam Václavík na tradiční jablonecké exhibici na závěr sezony definitivně završil svou kariéru.

30. března 2026  8:54

Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák.

Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech....

30. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

